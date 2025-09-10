La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, repudió el hecho de violencia registrado en una escuela de la provincia el pasado viernes y expresó el acompañamiento del Gobierno a la comunidad educativa.

“Nos entristece mucho, son situaciones que no deberían ser así, pero la escuela es un ámbito donde se congrega mucha gente: docentes, directivos, alumnos, padres, comunidad en general. Eso genera muchas veces situaciones complejas que debemos ir mitigando y podemos ir solucionando”, afirmó Fuentes en declaraciones a DIARIO HUARPE.

La funcionaria indicó que el Ministerio está trabajando junto a la directora afectada y al personal de la institución a través del gabinete técnico interdisciplinario que conduce el magíster Luis Lucero. Además, destacó que desde el año pasado se realizan jornadas en distintos establecimientos para acercar a las familias a la vida escolar, abrir canales de comunicación y reforzar el respeto por las jerarquías institucionales.

En ese marco, Fuentes fue contundente: “No podemos permitir situaciones de violencia. Tengo que admitir que se dan, pero nunca son tan graves como lo que pasó el viernes pasado. Nosotros tenemos que resguardar la institución, al directivo y, por supuesto, a la menor que está involucrada”.

La ministra aseguró que la prioridad del Ministerio de Educación es garantizar que los estudiantes finalicen sus trayectorias educativas y que, para lograrlo, se reforzarán las acciones de prevención. “Siempre vamos a trabajar en la educación. A través del gabinete estaremos llevando prevención, charlas, talleres”, concluyó.