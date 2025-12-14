Nissan se prepara para lanzar la actualización del Versa, el sedán del segmento B que actualmente se comercializa en Argentina y que se produce en México. Esta renovación mantiene la base de la generación vigente pero presenta un diseño exterior completamente renovado.

Recientemente, imágenes filtradas mostraron la parte trasera y el lateral del vehículo, mientras se grababa un comercial. Ahora, nuevas fotografías divulgadas por Motorpasión México revelan el renovado sector delantero del Versa, confirmando los adelantos que Nissan había anticipado a comienzos de 2025.

Publicidad

El frente del nuevo Versa presenta una configuración muy diferente a la versión anterior, con un grupo óptico innovador. Destacan las delgadas luces LED diurnas ubicadas en la parte superior, conectadas por un aplique horizontal negro que aporta sofisticación al diseño.

Las ópticas principales se ubican más abajo, integradas en los extremos de una nueva parrilla que se fusiona con un paragolpes de diseño renovado, creando un conjunto armonioso y moderno en la parte frontal del sedán.

Publicidad

La zona trasera también fue actualizada, con modificaciones en la tapa del baúl, las ópticas y el paragolpes, además de nuevas llantas de aleación que complementan el aspecto exterior del vehículo.

En cuanto a la mecánica, se espera que el Versa conserve su motor naftero 1.6 litros de cuatro cilindros con cadena de distribución, que en Argentina entrega 118 caballos de potencia y un torque de 149 Nm. La transmisión seguirá ofreciendo dos opciones: una caja manual de cinco velocidades y una automática CVT con sistema continuamente variable.

Publicidad

La presentación oficial del nuevo Nissan Versa está prevista para un futuro cercano, con un debut inicial en el mercado norteamericano. Luego, su llegada se extendería a los países de Sudamérica, incluyendo Argentina.