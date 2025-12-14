La victoria del mileísmo en las elecciones de octubre produjo un giro contundente en uno de los hábitos más arraigados de la economía argentina: la compra de dólares para ahorro. Luego de meses de fuerte dolarización preventiva, impulsada por la incertidumbre electoral y el temor a un salto cambiario, los datos oficiales muestran que la demanda de divisas se desplomó de manera abrupta apenas pasado el proceso electoral.

Durante la previa a los comicios, la dolarización alcanzó niveles históricos. La cobertura en moneda extranjera fue la respuesta mayoritaria de los ahorristas frente a un escenario político y económico volátil. Sin embargo, a contramano de los pronósticos más pesimistas, la economía logró absorber el impacto: el tipo de cambio se mantuvo dentro de las bandas cambiarias, no se produjo una corrida y el sistema financiero resistió, aun en un contexto de tasas de interés elevadas.

El verdadero quiebre llegó en el mes posterior a las elecciones. En noviembre, la demanda de dólares para atesoramiento cayó de forma inédita. De acuerdo con cifras oficiales, pasó de un pico cercano a los USD 4.600 millones en septiembre a apenas USD 200 millones, lo que representa una contracción del 95% en apenas dos meses. El dato refleja un cambio de expectativas profundo entre los argentinos, que dejaron de buscar refugio masivo en la moneda estadounidense.

El mercado cambiario también dio señales claras de este nuevo escenario. En un período de baja liquidación del sector agroexportador, el dólar se mantuvo estable en torno a los 1.460 pesos, sin presiones significativas al alza. Incluso, el Tesoro Nacional debió intervenir de manera limitada para evitar una apreciación excesiva del peso, comprando divisas de forma gradual.

Este derrumbe en la compra de dólares fue expuesto públicamente por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante una presentación ante inversores internacionales. Allí se destacó que la reducción de la demanda no respondió a mayores restricciones, sino a un cambio en el clima económico y financiero tras el resultado electoral.

Para analistas del mercado, la señal política que dejó el triunfo de Javier Milei reordenó expectativas y redujo el incentivo a la dolarización defensiva. La estabilidad cambiaria posterior a las elecciones aparece como un factor central para explicar por qué, al menos por ahora, los argentinos frenaron una conducta histórica y optaron por permanecer en pesos.