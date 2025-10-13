"Jugadores...": la canción que resonó en el Monumental tras la derrota de River

La derrota de River Plate por 1-0 ante Sarmiento en el Estadio Monumental estuvo marcada por la creciente protesta de los hinchas, que expresaron su descontento mediante cánticos dirigidos al plantel profesional. Los reclamos se intensificaron particularmente hacia el final del partido, cuando el equipo acumulaba su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura.

La frustración de la parcialidad local alcanzó su punto máximo en los minutos finales del encuentro, cuando tras la anulación de un gol de Miguel Ángel Borja por posición adelantada -validada mediante revisión del VAR- se generalizaron los silbidos y se coreó el cántico "jugadores, la concha de su madre". Esta demostración de descontento se mantuvo durante la retirada de los futbolistas del campo de juego.

El momento crítico del partido se había producido a los 30 minutos de juego, cuando un error del arquero Franco Armani permitió el único gol del encuentro, convertido por Iván Morales. El desarrollo posterior mostró a River Plate incapaz de revertir el resultado, pese a los cambios realizados por el director técnico Marcelo Gallardo. La actual racha negativa del equipo incluye seis derrotas en los últimos siete partidos considerando todas las competiciones.