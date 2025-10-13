La permanencia de botellas de agua de plástico en el interior de vehículos expuestos al sol constituye una práctica con potenciales efectos adversos para la salud, según alertas de especialistas médicos. Las elevadas temperaturas que pueden superar los 60°C en el habitáculo automotriz favorecen la degradación del material plástico y la consecuente migración de compuestos químicos al líquido contenido.

El proceso de transferencia de sustancias como el acetaldehído y la liberación de microplásticos se intensifica significativamente bajo condiciones de calor extremo. Investigaciones en seguridad alimentaria indican que estas partículas, al ser ingeridas mediante el consumo del agua contaminada, podrían generar alteraciones en órganos sensibles del cuerpo humano. La problemática se extiende además a la posible proliferación bacteriana en el líquido almacenado.

Publicidad

Expertos recomiendan la implementación de medidas preventivas que incluyen evitar el almacenamiento de envases plásticos en vehículos estacionados al sol, particularmente durante temporadas de altas temperaturas. Se sugiere además la utilización de contenedores específicamente diseñados para resistir condiciones térmicas adversas, tanto para agua como para otros productos alimenticios envasados. La modificación de estos hábitos de almacenamiento representa una estrategia fundamental para reducir la exposición a los riesgos asociados con la degradación térmica de materiales plásticos.