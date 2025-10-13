La organización "Varones Unidos", colectivo uruguayo del cual Pablo Laurta era uno de sus principales impulsores, se define como un espacio que busca incorporar la perspectiva masculina en el debate de género. El grupo, que mantiene presencia en plataformas digitales como Facebook e Instagram, difunde contenidos que cuestionan las políticas de género y presentan a los varones como víctimas de discriminación en matters relacionadas con tenencia de hijos, denuncias judiciales y derechos parentales.

Esta agrupación construye narrativas que invierten los roles de víctima y agresor en casos de violencia de género, caracterizando a mujeres denunciantes como "psicópatas" o "manipuladoras" y calificando las denuncias como "falsas" o "instrumentales". Laurta utilizaba activamente estas plataformas para presentar su conflicto con Luna Giardina, acusándola de "secuestro parental" y de obstaculizar su relación con su hijo, mientras negaba los episodios de violencia previamente denunciados por la víctima.

Paralelamente a la investigación por el doble femicidio, las autoridades examinan la desaparición de Martín Sebastián Palacios, conductor de aplicaciones que habría transportado a Laurta a Córdoba. El vehículo de Palacios fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en la capital cordobesa, después de que el conductor perdiera contacto con su familia durante el traslado. La hipótesis principal indica que Laurta habría sido su último pasajero antes de cometer los crímenes por los cuales se encuentra detenido en Gualeguaychú.