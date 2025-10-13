Provincias Unidas logra su primera victoria electoral en Córdoba

La candidata Gina Grazziano resultó electa intendenta de la localidad de Reducción en la provincia de Córdoba, representando el primer triunfo electoral del espacio político Provincias Unidas. La candidata obtuvo el 83,74% de los votos, sucediendo en el cargo a su padre Jorge Grazziano, fallecido meses atrás en un accidente aéreo.

Los resultados colocaron en segundo lugar a Juan José Miguel del Frente Grande con el 11,6% de los sufragios, mientras que Humberto Paletti del Partido Solidario alcanzó el 2,94%. La elección contó con la presencia del gobernador cordobés Martín Llaryora y del candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, ambos referentes del espacio de gobernadores que conforma Provincias Unidas.

Durante su discurso, la intendenta electa destacó que su gestión se basará en la cercanía con los vecinos y el trabajo conjunto, señalando que Reducción "eligió dejar atrás las divisiones" y que se termina "la vieja política". Agradeció además el acompañamiento del gobierno provincial y de los referentes de Provincias Unidas durante el proceso electoral.

El gobernador Llaryora caracterizó el triunfo como "un nuevo comienzo para el interior unido", subrayando el valor simbólico del resultado en un contexto nacional marcado por divisiones políticas. Por su parte, Schiaretti enfatizó que Provincias Unidas representa "la producción, el trabajo y el respeto por el que piensa distinto", considerando el resultado como una demostración de que "el interior del país quiere otro rumbo".

La localidad de Reducción se convirtió así en la primera ciudad del país en ser gobernada por Provincias Unidas, siendo considerado por el espacio político como un hito de trascendencia nacional que proyecta un mensaje federal desde el interior del país.