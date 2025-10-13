El Servicio Meteorológico Nacional pronostica condiciones atmosféricas estables para la provincia de San Juan durante el inicio de la semana, con predominio de cielos despejados y nula probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas experimentarán un incremento progresivo entre el lunes 13 y martes 14 de octubre, manteniéndose dentro de parámetros característicos para la época estacional.

Para la jornada del lunes 13, se esperan temperaturas mínimas de 8°C durante la madrugada, alcanzando valores máximos de 29°C en el período vespertino. Las condiciones de viento presentarán intensidades moderadas entre 7 y 22 km/h, con dirección predominante del sector suroeste durante la mayor parte del día. La nubosidad se mantendrá en niveles bajos, con cielos despejados en todos los períodos del día.

El martes 14 registrará un aumento térmico significativo, con temperaturas mínimas de 10°C y máximas que alcanzarán los 32°C durante la tarde. El patrón de vientos rotará hacia direcciones del norte en el período vespertino y nocturno, manteniendo intensidades entre 13 y 22 km/h. La cobertura nubosa presentará un leve incremento hacia la tarde y noche, con condiciones de "algo nublado" sin probabilidad de lluvias.