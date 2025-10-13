Sarmiento sorprendió en el Monumental y venció a River Plate por 1 a 0 en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional. El único gol del encuentro lo marcó Iván Andrés Morales Bravo a los 29 minutos del primer tiempo, aprovechando un error del arquero Franco Armani.

El equipo dirigido por Facundo Sava jugó un partido inteligente, compacto y con una sólida defensa que logró neutralizar los intentos de River, especialmente en el complemento. Pese a que el Millonario dominó la posesión de la pelota y generó múltiples situaciones de gol, no pudo vulnerar al arquero Lucas Acosta, una de las grandes figuras del encuentro.

El primer tiempo mostró a un River decidido a imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, el local careció de precisión en los últimos metros y lo pagó caro. A los 29 minutos, un despeje fallido de Franco Armani terminó en los pies de Iván Morales, quien definió con frialdad para poner en ventaja al Verde. Desde ese momento, Sarmiento replegó sus líneas y apostó a la contra.

River tuvo ocasiones para igualar antes del descanso, pero Acosta se lució con dos atajadas clave ante Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo, sosteniendo el 1-0 parcial. El conjunto visitante, en tanto, mostró orden táctico y eficacia defensiva para llegar al entretiempo arriba en el marcador.

En el complemento, Marcelo Gallardo movió el banco con el ingreso de Miguel Ángel Borja y Sebastián Driussi para buscar mayor peso ofensivo. El colombiano logró el empate parcial a los 48 minutos del segundo tiempo, pero el tanto fue rápidamente invalidado por posición adelantada.

Sarmiento, lejos de refugiarse por completo, tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Primero, Contreras exigió a Armani, que evitó el segundo con una gran atajada. Luego, Giménez desperdició una clara ocasión tras un rebote del travesaño en un potente remate de Paulo Díaz, quien fue uno de los más activos en ataque para River.

Los minutos finales fueron un asedio del local, con varios córners consecutivos ejecutados por Ignacio Fernández, pero la defensa juninense resistió con firmeza. El árbitro añadió cinco minutos de descuento, tiempo en el cual el Millonario intentó sin éxito romper el cerrojo visitante.

Con este resultado, Sarmiento consiguió una victoria histórica en Núñez y suma tres puntos clave para engrosar su promedio y alejarse del fondo de la tabla. River, en cambio, sufrió una dura derrota como local, perdió su invicto en casa y se aleja de los primeros puestos del campeonato.

El próximo compromiso de River será frente a Independiente en Avellaneda, mientras que Sarmiento recibirá a Rosario Central con la ilusión de prolongar su buen momento