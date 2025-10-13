La heladería Portho, reconocida en San Juan por su tradición de 27 años en la elaboración de helado artesanal, ha anunciado oficialmente su expansión a la provincia de Córdoba. La empresa confirmó que abrirá una o más sucursales en dicha provincia, marcando así el primer paso de su crecimiento fuera de su localidad de origen.

El anuncio se realizó a través de un comunicado en el que se expresó que este movimiento representa un momento significativo para la marca, después de casi tres décadas de actividad ininterrumpida. El objetivo declarado es trasladar su propuesta de helado artesanal a una nueva provincia, ampliando así su presencia en el mercado nacional.

Si bien no se han proporcionado detalles específicos sobre fechas de apertura o ubicaciones exactas, se informó que los anuncios correspondientes se realizarán en un futuro próximo. La expansión a Córdoba forma parte del plan de crecimiento de la empresa, que busca extender su oferta y consolidar su marca en otras regiones.