La influencer Paulina Cocina ha difundido una preparación de espinaca gratinada que ha obtenido amplia repercusión en redes sociales. La receta se presenta como una alternativa para personas que suelen rechazar este vegetal en su alimentación habitual, mediante una combinación de ingredientes básicos que modifican su textura y sabor original.

Receta: Espinaca Gratinada

Ingredientes:

200 g de espinaca

2 huevos

3 cucharadas colmadas de crema de leche

100 g de queso rallado o en hebras

1 cdita de sal

1 cdita de ajo en polvo

1 cdita de polvo para hornear

Nuez moscada a gusto

Pimienta a gusto

Procedimiento:

Preparar la espinaca:

Blanquear las hojas de espinaca en agua hirviendo durante 1 minuto.

Escurrir completamente y distribuir uniformemente en una fuente para horno.

Preparar la mezcla:

En un recipiente, batir los 2 huevos.

Incorporar la crema de leche, el queso rallado, la sal, el ajo en polvo y el polvo para hornear.

Condimentar con nuez moscada y pimienta al gusto.

Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Armado final:

Verter la mezcla sobre la espinaca previamente distribuida.

Extender cuidadosamente para cubrir toda la superficie.

Cocción:

Hornear a temperatura media (180°C) durante 25-30 minutos.

Retirar cuando la superficie esté dorada y consistente.

Presentación:

Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

Cortar en porciones y consumir caliente.

Nota: Esta preparación permite modificar consistentemente el sabor y textura original de la espinaca, facilitando su aceptación incluso entre quienes suelen rechazar este vegetal.