Dos delincuentes atacaron y asaltaron a un vecino del departamento Rawson durante la mañana de este domingo, en un hecho que culminó con la detención de ambos asaltantes. Uno de los aprehendidos resultó ser Mario Esteban Silva, de 24 años, tristemente conocido en los ámbitos policiales de San Juan como "Marito", quien adquirió notoriedad años atrás por su precoz historial delictivo.

El robo se produjo alrededor de las 11:50 horas en la zona de calle Larrea y Boulevard Sarmiento, en inmediaciones del Barrio La Estación. La víctima del ilícito caminaba por el lugar cuando los dos sujetos lo abordaron para concretar el robo bajo la modalidad de arrebato. Los ladrones le sustrajeron con violencia su teléfono celular marca Motorola, modelo E14.

Los dos delincuentes que cometieron el asalto al hombre de 37 años.

Inmediatamente después del ilícito, y con el celular en su poder, los asaltantes huyeron del lugar en direcciones distintas, buscando evadir a la Justicia. Sin embargo, personal policial que intervino rápidamente en el hecho inició una persecución por el barrio La Estación.

El accionar permitió la detención de ambos individuos. Uno de los ladrones fue capturado sobre la calle Larrea, a escasos 100 metros al sur de donde sucedió el arrebato. El segundo asaltante fue alcanzado en el interior del barrio La Estación, a la altura de la Manzana 5, también sobre calle Larrea.

Una vez detenidos, los delincuentes fueron identificados formalmente. El primero respondió al nombre de Claudio Román Guiñez, de 18 años, con domicilio en el mismo barrio. El segundo fue Mario Esteban Silva, de 24 años.

La detención de Silva generó especial atención, ya que se hizo famoso en la provincia por su historial delictivo que comenzó cuando tan solo tenía 10 años de edad. Silva contaba con numerosos antecedentes en su foja, la mayoría de ellos por robos calificados y hurtos agravados. Su última condena penal la recibió en el año 2021 y, tras cumplir una parte de la pena, recuperó la libertad en julio de 2024, apenas meses antes de esta nueva aprehensión.

El cómplice de Silva en el arrebato, identificado como Claudio Román Guiñez (18).)

Gracias a la celeridad del operativo, la Policía recuperó el teléfono celular Motorola E14 que pertenecía a la víctima. En tanto que los dos delincuentes quedaron presos y fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia en turno. Dada la reincidencia y los antecedentes que pesan sobre Silva, existe una alta probabilidad de que deba regresar al Servicio Penitenciario Provincial para completar o afrontar una nueva condena, un desenlace que puso fin a su breve período de libertad.