Una joven recibió la sorpresa de su vida cuando, al prepararse para soplar las velas, descubrió que su torta estaba decorada con... ¡las fotos de todos sus exnovios! El momento, captado por su hermana @florjazmin2105 en un video que ya superó las 8 millones de reproducciones, muestra a la cumpleañera riendo sin parar mientras quitaba una por una las fotografías.

@florjazmin2105 Torta de los ex a mi hermana 🤣🤣🤣 @Cin Lizarro ♬ sonido original - florjazmin2105

La publicación, que lleva la leyenda "Torta de los ex a mi hermana", se volvió tan viral que acumula cerca de 139.000 me gusta y miles de comentarios. Los usuarios de TikTok no se quedaron callados: "Tenía más ex que años", "Yo esperando que voltee la torta para ver si no estaba la foto de mi marido" y "No era cumpleaños feliz, era todos los que la hicieron feliz" fueron algunas de las reacciones más divertidas.

Publicidad

Eso sí, la hermana aclaró la situación en los comentarios: "No todos son ex, algunos son de chiste por eso se caga de risa". ¡Parece que había espacio para unas cuantas bromas entre los antiguos romances! El video demostró que a veces los mejores regalos son los que nos sacan una sonrisa, aunque sea a costa de nuestro pasado amoroso.