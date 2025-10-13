Un siniestro vial de gravedad conmovió a los vecinos del departamento Pocito durante la tarde de este domingo. Un menor de 11 años resultó con lesiones de consideración, incluyendo un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), luego de que una camioneta Ford Ecosport lo embistió en la vía pública. El accidente se produjo en la intersección de las calles Agustín Gómez y Elizondo, un punto transitado en esa zona.

El hecho se desarrolló pasadas las 17 horas cuando el niño, identificado como Yutiel, se desplazaba en una bicicleta tipo mountain bike rodado 26 de colores verde y anaranjado. Según los primeros datos que recolectó el personal policial que intervino en el lugar, el menor circulaba en compañía de su padre en el momento del impacto.

Los testimonios y las primeras apreciaciones de las autoridades determinaron una secuencia altamente peligrosa. La bicicleta que conducía el menor experimentó una falla mecánica repentina (según explicaron) que provocó que el rodado frenara abruptamente. A consecuencia de este desperfecto, el niño cayó pesadamente al pavimento y terminó tendido en medio de la calle, justo en la trayectoria de un vehículo que se aproximaba al lugar.

En ese instante circulaba por el lugar una camioneta Ford Ecosport, versión Freestyle, con dominio AD446XU, que era conducida por Natalia Rojo, de 42 años, oriunda de Rawson. La conductora no pudo reaccionar a tiempo para evitar la colisión, por lo que embistió a la criatura que yacía sobre el asfalto.

Rápidamente, personal de la Policía de San Juan se hizo presente en el lugar del siniestro para realizar las primeras actuaciones y ordenó las medidas de auxilio. Los efectivos solicitaron de urgencia la presencia de una ambulancia, dado que a primera vista, el menor presentaba lesiones graves en su cabeza, además de múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo.

Una unidad de emergencia trasladó al niño al Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Guillermo Rawson, el centro asistencial de referencia de la provincia. Una vez en el nosocomio, el equipo médico de guardia ejecutó los primeros estudios y diagnosticaron al paciente con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), sumado a politraumatismos en su anatomía. Debido a la gravedad de las heridas, el menor quedó en la sala de observación y permaneció internado bajo la estricta vigilancia de los profesionales de la salud.

La conductora de la camioneta colaboró con las autoridades y quedó a disposición de la UFI en turno, mientras la Policía prosiguió con las tareas de peritaje para establecer con exactitud las responsabilidades y las causas finales que llevaron al trágico siniestro vial.