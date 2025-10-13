Este sábado 11 de octubre se produjo la recaptura de un convicto que se mantenía prófugo. Se trata de Maximiliano Yair Sosa, de 22 años, quien evadió a la Justicia mientras cumplía una condena por el delito de hurto agravado por escalamiento. Su detención se produjo al cabo de una intensa persecución que culminó con una confrontación violenta entre las fuerzas de seguridad y un grupo de vecinos del barrio Ansilta.

El hecho se desencadenó cuando efectivos de la Subcomisaría Ansilta realizaban tareas de patrullaje y prevención de rutina en la zona. Los uniformados observaron a un sujeto que generaba disturbios en la vía pública, situación que motivó la intervención inmediata de los agentes.

El despliegue policial permitió la captura del prófugo.

Los policías se acercaron con la intención de identificar al individuo y normalizar la situación, pero la persona, al notar la presencia de la patrulla, reaccionó de una manera inesperada y evasiva. El sujeto se dio a la fuga de manera inmediata, iniciando una carrera frenética para eludir a la autoridad. Para evitar ser alcanzado, el hombre no dudó en ingresar en el interior de distintas viviendas particulares de la zona, desatando una persecución policial que se desarrolló por varias casas del barrio.

Ante esto se solicitó de manera urgente apoyo a otras unidades. Al lugar se sumaron rápidamente varias Unidades Operativas Policiales que dependen de la Departamental N°3. Este despliegue masivo intensificó la búsqueda y el cerrojo en el área.

A medida que el operativo avanzó, y cuando el prófugo intentó refugiarse, la situación se tornó tensa y violenta. Un grupo de vecinos del barrio reaccionó ante la presencia policial en sus propiedades. Estos pobladores atacaron a las fuerzas de seguridad, arrojando una lluvia de piedras contra los vehículos y el personal policial de apoyo. Los proyectiles impactaron en varias de las unidades, afectando la integridad de los móviles que participaban en la búsqueda del prófugo. Los efectivos debieron resguardarse y repeler la agresión mientras continuaban con la misión principal de aprehender al sujeto.

Pese a la resistencia de los vecinos y el ambiente hostil, la Policía mantuvo su accionar hasta que finalmente lograron acorralar y aprehender al individuo.

La Justicia, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, había decretado previamente la rebeldía del convicto, emitiendo sobre él un pedido de captura que se mantuvo activo hasta su detención de anoche. El hombre quedó a disposición de la Justicia. La causa pasó a ser gestionada por el Juzgado de Ejecución Penal, el cual se encuentra bajo la órbita de la doctora Lía Reverendo.