Batalla campal viral: una fanática de los Texans de la NFL termina ensangrentada
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
La jornada de la NFL se vio empañada por un violento altercado en las tribunas del SoFi Stadium. Durante el partido entre los Rams y los Texans en Inglewood, California, una pelea masiva estalló en las gradas, dejando a una seguidora de Houston con el rostro cubierto de sangre, en un incidente que capturó la atención de las redes sociales y generó indignación entre los aficionados.
Las imágenes que circulan en internet muestran cómo una discusión entre dos mujeres, una con la camiseta de los Rams y la otra de los Texans, escaló rápidamente. La tensión aumentó cuando la fanática de los Rams empujó repetidamente a la seguidora de Houston, y según el New York Post, el conflicto se desbordó por completo cuando un acompañante de los Texans lanzó una lata de cerveza a la mujer de los Rams. Este acto desencadenó una confrontación generalizada en la que intervinieron varios hombres.
Uno de los momentos más críticos del enfrentamiento ocurrió cuando un hombre que vestía una camiseta y gorra de los Rams, mientras sostenía a un menor de edad, golpeó a un fan de los Texans. A pesar de que la multitud pensó que la pelea había terminado, la mujer de los Rams volvió a agredir a la seguidora de Houston, dejándola con heridas visibles en el rostro. Los videos posteriores muestran al personal de seguridad intentando contener a la multitud y escoltando a los involucrados fuera de la zona.
Brutal pelea en la NFL
La mujer agredida compartió su versión de los hechos en un video. “El personal de seguridad acaba de llevarse a mi novio adentro para recuperar mis pertenencias”, expresó, visiblemente alterada. "Me dejaron aquí sin nadie, sin teléfono, sin nada. Todavía estoy sangrando por el altercado. Solo quiero que esto quede documentado para los abogados de ahora en adelante", agregó, en una declaración que refleja su intención de iniciar acciones legales. Según el Daily Mail, la aficionada criticó la respuesta de la organización del estadio ante la situación.
El incidente se suma a una lista creciente de actos de violencia en los estadios de la NFL, un problema que ha ido en aumento en 2024. El SoFi Stadium, casa de los Rams y los Chargers, ya ha sido escenario de altercados similares. Mientras los Rams celebran su victoria de 14 a 9 sobre los Texans, las preguntas sobre la seguridad en los recintos deportivos resurgen. Ni los Rams ni el Departamento de Policía de Inglewood han emitido declaraciones oficiales sobre posibles arrestos o una investigación formal, dejando a la comunidad deportiva con la preocupación de si los aficionados podrán volver a disfrutar de un juego sin que la violencia opine por sí misma.
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Protesta de empleados de la Obra Social Provincia: exigen mejoras salariales y pase a planta permanente
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.