Batalla campal viral: una fanática de los Texans de la NFL termina ensangrentada

La jornada de la NFL se vio empañada por un violento altercado en las tribunas del SoFi Stadium. Durante el partido entre los Rams y los Texans en Inglewood, California, una pelea masiva estalló en las gradas, dejando a una seguidora de Houston con el rostro cubierto de sangre, en un incidente que capturó la atención de las redes sociales y generó indignación entre los aficionados.

Las imágenes que circulan en internet muestran cómo una discusión entre dos mujeres, una con la camiseta de los Rams y la otra de los Texans, escaló rápidamente. La tensión aumentó cuando la fanática de los Rams empujó repetidamente a la seguidora de Houston, y según el New York Post, el conflicto se desbordó por completo cuando un acompañante de los Texans lanzó una lata de cerveza a la mujer de los Rams. Este acto desencadenó una confrontación generalizada en la que intervinieron varios hombres.

Uno de los momentos más críticos del enfrentamiento ocurrió cuando un hombre que vestía una camiseta y gorra de los Rams, mientras sostenía a un menor de edad, golpeó a un fan de los Texans. A pesar de que la multitud pensó que la pelea había terminado, la mujer de los Rams volvió a agredir a la seguidora de Houston, dejándola con heridas visibles en el rostro. Los videos posteriores muestran al personal de seguridad intentando contener a la multitud y escoltando a los involucrados fuera de la zona.

Brutal pelea en la NFL

La mujer agredida compartió su versión de los hechos en un video. “El personal de seguridad acaba de llevarse a mi novio adentro para recuperar mis pertenencias”, expresó, visiblemente alterada. "Me dejaron aquí sin nadie, sin teléfono, sin nada. Todavía estoy sangrando por el altercado. Solo quiero que esto quede documentado para los abogados de ahora en adelante", agregó, en una declaración que refleja su intención de iniciar acciones legales. Según el Daily Mail, la aficionada criticó la respuesta de la organización del estadio ante la situación.

El incidente se suma a una lista creciente de actos de violencia en los estadios de la NFL, un problema que ha ido en aumento en 2024. El SoFi Stadium, casa de los Rams y los Chargers, ya ha sido escenario de altercados similares. Mientras los Rams celebran su victoria de 14 a 9 sobre los Texans, las preguntas sobre la seguridad en los recintos deportivos resurgen. Ni los Rams ni el Departamento de Policía de Inglewood han emitido declaraciones oficiales sobre posibles arrestos o una investigación formal, dejando a la comunidad deportiva con la preocupación de si los aficionados podrán volver a disfrutar de un juego sin que la violencia opine por sí misma.