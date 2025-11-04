Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oportunidad laboral

Buscan auxiliar de automotor para tareas de mantenimiento y lavado en San Juan

Una consultora sanjuanina abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de auxiliar de automotor. Se requiere experiencia en mantenimiento de coches, carnet profesional y disponibilidad horaria.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La propuesta laboral incluye estabilidad, capacitaciones constantes y posibilidades de desarrollo. Foto: Gentileza

La consultora Acción Solución Empresarial lanzó una nueva convocatoria laboral destinada a personas interesadas en cubrir el puesto de auxiliar de automotor, un perfil orientado al mantenimiento general de vehículos.

Según informó la firma, entre las principales tareas del puesto se encuentran:

  • Mantenimiento general del coche.
  • Lavado interior y exterior de los vehículos.
  • Búsqueda y traslado de móviles fuera de la provincia.
  • Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
  • Estudios secundarios completos.
  • Experiencia en mantenimiento y lavado de autos.
  • Certificado de antecedentes actual vigente.
  • Carnet de conducir profesional.
  • Disponibilidad horaria flexible.

La propuesta laboral incluye estabilidad, capacitaciones constantes y posibilidades de desarrollo dentro de la empresa, lo que la convierte en una oportunidad para quienes buscan insertarse o afianzarse en el rubro automotor.

Publicidad

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo reclutaaccionrrhh@gmail.com o comunicarse al número de contacto que aparece en la convocatoria.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS