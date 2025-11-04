Provinciales > Oportunidad laboral
Buscan auxiliar de automotor para tareas de mantenimiento y lavado en San Juan
POR REDACCIÓN
La consultora Acción Solución Empresarial lanzó una nueva convocatoria laboral destinada a personas interesadas en cubrir el puesto de auxiliar de automotor, un perfil orientado al mantenimiento general de vehículos.
Según informó la firma, entre las principales tareas del puesto se encuentran:
- Mantenimiento general del coche.
- Lavado interior y exterior de los vehículos.
- Búsqueda y traslado de móviles fuera de la provincia.
- Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia en mantenimiento y lavado de autos.
- Certificado de antecedentes actual vigente.
- Carnet de conducir profesional.
- Disponibilidad horaria flexible.
La propuesta laboral incluye estabilidad, capacitaciones constantes y posibilidades de desarrollo dentro de la empresa, lo que la convierte en una oportunidad para quienes buscan insertarse o afianzarse en el rubro automotor.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo reclutaaccionrrhh@gmail.com o comunicarse al número de contacto que aparece en la convocatoria.