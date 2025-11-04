La consultora Acción Solución Empresarial lanzó una nueva convocatoria laboral destinada a personas interesadas en cubrir el puesto de auxiliar de automotor, un perfil orientado al mantenimiento general de vehículos.

Según informó la firma, entre las principales tareas del puesto se encuentran:

Mantenimiento general del coche.

Lavado interior y exterior de los vehículos.

Búsqueda y traslado de móviles fuera de la provincia.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estudios secundarios completos.

Experiencia en mantenimiento y lavado de autos.

Certificado de antecedentes actual vigente.

Carnet de conducir profesional.

Disponibilidad horaria flexible.

La propuesta laboral incluye estabilidad, capacitaciones constantes y posibilidades de desarrollo dentro de la empresa, lo que la convierte en una oportunidad para quienes buscan insertarse o afianzarse en el rubro automotor.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo reclutaaccionrrhh@gmail.com o comunicarse al número de contacto que aparece en la convocatoria.