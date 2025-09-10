En agosto de 2025, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite para considerar a una familia como pobre, registró un aumento del 1%. Según los datos oficiales del Indec, una familia compuesta por dos adultos y dos niños requirió un ingreso mínimo de $1.160.780 para no caer bajo la línea de pobreza.

Este incremento mensual se ubicó por debajo de la inflación general del mismo mes, que fue de 1,9%, y la CBT acumuló un alza del 23,5% en los últimos doce meses, además de un aumento del 13% en lo que va del año.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral para evitar la indigencia, también creció un 1% durante agosto. Para no caer en esta situación, una familia de cuatro integrantes necesitó contar con ingresos por un total de $520.529. En el último año, la CBA aumentó un 23,5%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un incremento del 15,8%.

El Indec detalló los ingresos necesarios para distintos tipos de hogares en agosto de 2025:

Para superar la línea de pobreza

Una persona necesitó $375.656.

Un hogar de tres miembros (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) requirió $924.116.

Una familia de cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho) necesitó $1.160.780.

Un hogar de cinco personas (una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año) requirió $1.220.885.

Para superar la línea de indigencia