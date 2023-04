Desde principios de abril comenzó a notarse un incremento en los hechos delictivos que se producen los fines de semana en inmediaciones al Parque de Mayo y por eso la Policía de San Juan decidió reforzar la seguridad. Sin embargo, los comerciantes de la zona aseguran que los robos no cesan y por eso algunos toman medidas para prevenir asaltos y ataques.

Durante la tarde noche de este domingo, DIARIO HUARPE recorrió el Parque de Mayo y sus inmediaciones para realizar un relevamiento sobre casos de inseguridad entre los comerciantes de la zona y el resultado fue unánime y preocupante, todos los relevados coincidieron en que cada vez sienten más temor por la situación y todos debieron adoptar diferentes medidas de seguridad para resguardar sus comercios.

Uno de los puntos neurálgicos en que la violencia y el miedo se adueñan del fin de semana es Avenida España, entre Avenida Libertador y calle Santa Fe. Uno de los locales que llamó la atención por su metodología de atención fue el café y quiniela “Lucam”, que atiende a puertas cerradas durante los fines de semana. Su propietario, Roberto Muñoz, dialogó con este medio y aseguró: “Mi local está a metros del Centro Cívico y de una cámara de Cisem, y aun así, en los últimos dos meses he sufrido tres robos a mano armada”.

“Me vi obligado a tomar la decisión de no abrir el café los fines de semana para resguardar a los clientes. Actualmente, atiendo a puertas cerradas con el mostrador tapando el ingreso al local para evitar asaltos. La mayoría de los delincuentes son menores de edad y andan en patota, robando en modalidad piraña”, afirmó.

Otro comercio que debió tomar medidas es el kiosco “Cívico”, ubicado en el cruce de avenida Libertador y avenida España. Allí, su propietaria comentó: “Atendemos con todos los ingresos al kiosco cerrados con candados y reforzamos el blindex que nos separa de los clientes. Es moneda corriente ver peleas entre bandas y asaltos en patota los días sábados y domingos”.

Por su parte, el café “Bonito”, sobre la misma España, decidió no poner mesas en la vereda, a no ser que los clientes lo pidan, para evitar arrebatos. También es válido destacar que el propietario del kiosco “La Antigua Estación” ubicado en la Plaza del Bicentenario, decidió no abrir este domingo para evitar inconvenientes relacionados con la inseguridad.