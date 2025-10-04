La Municipalidad de Capital, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó que se realizará un operativo de mantenimiento del arbolado urbano, que incluye despeje de luminarias, poda preventiva y corte de ramas bajas. Las tareas se desarrollarán desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de octubre en distintos sectores de la ciudad.

Según el cronograma oficial:

Lunes 6 y martes 7 de octubre: de 8 a 13 horas en Bº Patricias Sanjuaninas; de 13 a 17 horas sobre avenida Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Miércoles 8 y jueves 9 de octubre: mismos horarios y sectores que los días anteriores.

Viernes 10 de octubre: nuevamente en Bº Patricias Sanjuaninas por la mañana y avenida Libertador por la tarde.

Sábado 11 de octubre: se realizarán trabajos de erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios.

Domingo 12 de octubre: operativo en el cuadrante Maipú en avenida Rawson, avenida Libertador y Pueyrredón, de 8 a 13 horas.

La comuna recomendó a los vecinos evitar estacionar vehículos cerca de las zonas de trabajo y prestar atención a las indicaciones del personal municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad durante las tareas de mantenimiento y evitar inconvenientes en la vía pública.

Estas acciones forman parte del plan de la Municipalidad de preservar la seguridad vial y peatonal, mejorar la visibilidad en las calles y mantener el arbolado urbano en condiciones seguras para la comunidad.