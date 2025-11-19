Tras su destitución, la jueza Julieta Makintach rompió el silencio y aseguró que no participó en la creación ni en la planificación del documental “Justicia Divina”, cuya grabación durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona motivó su remoción. En una entrevista con Telenoche, afirmó que el material difundido era apenas un teaser y que desconocía cualquier proyecto final.

Makintach explicó que la idea del documental surgió en febrero, durante un cumpleaños al que asistió junto a su amiga María Lía Vidal. Allí según relató, escuchó por primera vez la propuesta de narrar el juicio desde la óptica de la Justicia. “Era una docuserie que me era ajena. Nunca supe qué formato iba a tener”, señaló la exmagistrada.

Publicidad

La jueza sostuvo que no tuvo participación en el desarrollo del proyecto y que incluso consultó con una autoridad institucional sobre cómo proceder. Le advirtieron que nada podía difundirse con su imagen mientras el juicio estuviera en curso, lineamiento que aseguró haber respetado. Agregó que tampoco tuvo poder de decisión sobre la prohibición del ingreso de cámaras a las audiencias.

Makintach también afirmó que sus colegas del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, estaban al tanto de la propuesta documental. Relató que ellos mismos le aseguraron que podrían filmarse entrevistas “después del juicio”, y acusó a Savarino de borrar mensajes que demostraban ese conocimiento. “Yo no borré nada”, sostuvo.

Publicidad

Al ser consultada sobre si asumía alguna responsabilidad, respondió que se lo pregunta “todas las noches” y que jamás buscó protagonismo ni ganancias económicas. “No quiero fama ni plata. Manchar a alguien es gratis, y a una carrera de 27 años también”, expresó.

Pese al fallo unánime del jurado que la destituyó e inhabilitó, la exjueza afirmó que el juicio político fue “sanador”, ya que, según dijo, la prueba demostró que no tuvo relación contractual ni financiera con la productora. “El escritor dijo que nunca habló conmigo, y eso me dio tranquilidad”, aseguró.

Publicidad

Finalmente, Makintach manifestó su dolor por la confianza que habían depositado en ella los familiares de Maradona. “Si los traicioné, lo lamento”, dijo. Y concluyó: “Entre el ser y el parecer, me quedo con el ser. Yo sé que soy íntegra y honesta”.