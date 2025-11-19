El paso de la China Suárez por El Trece, con entrevistas en programas como Otro día perdido y La mañana con Moria, generó un daño colateral inesperado: la furia de Benjamín Vicuña. La actriz, sin nombrarlo directamente, le habría tirado "varios palitos" a su expareja, algo que molestó profundamente al actor chileno.

Vicuña no se quedó callado y expresó su fastidio públicamente. Si bien se había referido a la situación como algo "raro y patético", apuntó directamente contra el canal, donde está contratado como figura para conducir The Balls durante el verano 2026. "No entiendo que se haga en El Trece con mucha difusión, la verdad que estoy triste", declaró el actor, elevando la tensión en la emisora.

Ante este escándalo, el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, fue consultado sobre cómo manejaba el conflicto entre sus figuras. En diálogo con Los profesionales de siempre, Suar intentó bajarle el tono a la situación. "No, no hay enojo con Benja", aseguró inicialmente.

Sin embargo, al ser confrontado con las declaraciones públicas del propio Vicuña, Suar cambió su respuesta y prometió una acción directa: "Bueno, lo hablaré con Benja entonces. Todo bien".

Luego, consultado sobre si creía que Vicuña no entendía su trabajo como programador, Suar insistió en su vínculo personal: "Hablaré con Benja, es amigo. Voy a hablar, sabe que lo quiero mucho, trabajé con él en Felicidades, es amigo. La verdad es que estoy al tanto, pero no al tanto del enojo de Benja”. De esta forma, Suar busca resolver el conflicto con su estrella a través del diálogo personal.