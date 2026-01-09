La Unión Europea dio luz verde al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones. El entendimiento, que ahora deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, dará origen a la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores y la eliminación de aranceles en más del 90% del intercambio bilateral.

Con la aprobación política cerrada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay para la firma formal junto a los países sudamericanos. Para el Gobierno argentino, el acuerdo representa un paso central en la estrategia de apertura comercial y ampliación de exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el tratado permitirá exportar a un mercado que representa cerca del 20% del PBI mundial. Señaló además que la UE eliminará aranceles al 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, lo que apunta a fomentar el comercio, la inversión y el empleo.

Entre los puntos subrayados por el Gobierno aparecen la previsibilidad normativa y la simplificación operativa. El acuerdo contempla reglas claras en despacho rápido, tratamiento de productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros, además de medidas específicas para facilitar la integración de las pymes a las cadenas globales de valor.

Desde la óptica europea, el tratado busca eliminar barreras comerciales, garantizar el acceso sostenible a materias primas, fortalecer la seguridad económica y avanzar en estándares comunes vinculados al comercio, el desarrollo sostenible, el cambio climático y los derechos laborales.

El respaldo empresario

El avance del acuerdo fue respaldado por los principales núcleos empresariales del país. La Asociación Empresaria Argentina calificó como “muy positivo” el paso dado por la UE y destacó la importancia de acceder a nuevos mercados bajo criterios de reciprocidad y equilibrio.

En la misma línea se expresó el Grupo de los 6, que reúne a las principales cámaras de la banca, la industria, el agro, la construcción, el comercio y el mercado de capitales. El espacio consideró que el acuerdo favorece el intercambio de bienes y servicios y contribuirá a aumentar las exportaciones y el empleo.

La Cámara Argentina de Comercio también celebró el avance y remarcó la necesidad de una mayor integración de Argentina al comercio internacional, en un proceso que impulse la modernización del Mercosur.

Desde el sector industrial farmacéutico, la Cilfa valoró especialmente el capítulo de propiedad intelectual, al que definió como equilibrado, con impacto positivo en innovación, inversión y competencia dentro del mercado de medicamentos.

En el ámbito agropecuario, referentes de la Sociedad Rural Argentina señalaron que la eliminación de aranceles, especialmente en cuotas de exportación de carne, mejora la competitividad del sector y favorece el ingreso de divisas. También destacaron beneficios para economías regionales como arroz, miel, lácteos y otros productos agroindustriales.

Con el respaldo político europeo y el apoyo del sector privado argentino, el acuerdo Mercosur–Unión Europea entra ahora en su etapa final de ratificación legislativa. De completarse ese proceso, el tratado marcará un cambio estructural en la inserción comercial de la Argentina y del bloque regional en el mercado global.