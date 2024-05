Un fuerte choque tuvo lugar a media mañana de este jueves en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y Segundino Navarro, en el departamento Capital. La colisión involucró a una moto que quedó incrustada tras impactar con un auto, lo que provocó que su conductor saliera despedido por el aire.

El motociclista, cuya identidad no ha sido revelada, fue rápidamente atendido en el lugar por personal de emergencias y trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson. Afortunadamente, las heridas sufridas por el motociclista fueron catalogadas como leves, ya que se había golpeado varias partes del cuerpo al caer sobre el asfalto.

El conductor del auto marca Fiat, comentó a DIARIO HUARPE que se trasladaba por calle Segundino Navarro, de Sur a Norte, y al llegar a la esquina, observó para ambos lados, ya que quería avanzar para continuar por la misma vía, cruzando ambos carriles de la Avenida Central. “Miré y no venía nadie. Cuando ya había pasado la mitad de la calle vi, por el reflejo, la moto que venía a toda velocidad y me chocó. El chico pasó por encima del capó y afortunadamente no se golpeó la cabeza”, relató.

Producto del golpe, el motociclista sangró levemente de su nariz, pero rápidamente fue asistido por personal de Emergencias Médicas que lo trasladó hasta el nosocomio capitalino por precaución. Por su parte, personal policial interrumpió el tránsito para investigar las circunstancias que rodearon este accidente. En la esquina quedaron ambos vehículos involucrados en el siniestro vial hasta que fueron removidos.