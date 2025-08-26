La difusión de nuevas grabaciones volvió a colocar al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el centro de la escena. Tras los primeros audios en los que se lo vinculó a presuntas coimas, ahora aparecieron registros en los que el exfuncionario lanza fuertes cuestionamientos contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y también contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Reclamos hacia Federico Sturzenegger

En uno de los audios, Spagnuolo relató un episodio con funcionarios del Ministerio de Desregulación: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”.

Publicidad

En otro pasaje, Spagnuolo reconstruyó una discusión con el propio ministro: “Le digo: ‘No, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano’. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No, no, disculpame, a mí personalmente. Federico me dijo: ‘Vos me ibas a dar una mano’. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”.

Luego, narró cómo terminó aquella charla sin llegar a acuerdos: “Pero, decime en cinco minutos y qué sé yo si puedo hacer esto, esto y esto: ‘Mirá, lo hablamos en otro momento, tengo gente’. Me tuvo cinco minutos más hablando sin llegar a la nada, a lo que le terminé diciendo: ‘Disculpame, te dije que hay gente que me está esperando acá, que yo terminé de hablar con vos para una reunión. ¿Lo podés entender eso?’”.

Publicidad

Sturzenegger al Congreso

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados impulsó un pedido formal para que Sturzenegger concurra al Congreso y brinde explicaciones sobre su presunta vinculación con el escándalo de coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa se presentó luego de la aparición de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se lo menciona directamente en relación con presuntas órdenes para dar de baja pensiones y flexibilizar controles internos, en el marco de una causa de corrupción que compromete al oficialismo y a empresarios del sector.

Publicidad

El proyecto, encabezado por el diputado nacional Eduardo Valdés, reclama que el ministro detalle si efectivamente existieron instrucciones para aplicar bajas masivas de pensiones por discapacidad y si desde su cartera se promovió la debilitación de los equipos de auditoría interna, lo que habría generado, según las denuncias, un escenario favorable para maniobras fraudulentas en la adquisición de medicamentos de alto costo.

También se filtraron cuestionamientos a Sandra Pettovello

Las grabaciones, difundidas por Radio 10, también incluyen críticas directas a la ministra de Capital Humano. Spagnuolo sostuvo: “No, no pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina Milei y con Eduardo ‘Lule’ Menem. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No... Esto está implosionando de adentro”.

Estos nuevos audios se suman a las grabaciones previas que ya habían desatado un escándalo político por sus dichos sobre presuntos retornos en las compras de medicamentos de la ANDIS. Ahora, además de la acusación por corrupción, las tensiones internas dentro del propio Gobierno quedaron expuestas a partir de los reproches de Spagnuolo hacia dos de los ministros más cercanos al presidente Javier Milei.