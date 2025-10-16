La palta se ha consolidado como una fruta muy valorada en la gastronomía peruana, destacando no solo por su sabor suave y textura cremosa, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Consumir palta a diario puede ser clave para mejorar funciones vitales del organismo, especialmente en la regulación del colesterol, los niveles de glucosa en sangre y la presión arterial.

Reducción del colesterol

Uno de los principales beneficios de la palta radica en su capacidad para disminuir el colesterol LDL, conocido como colesterol "malo". Esto se debe a su alto contenido de grasas monoinsaturadas, en particular el ácido oleico, que ayuda a reducir el colesterol dañino sin afectar el colesterol HDL o "bueno". Además, contiene beta-sitosterol, un compuesto natural que impide la absorción del colesterol en el intestino. La fibra soluble que aporta actúa atrapando el colesterol en el sistema digestivo para facilitar su eliminación, favoreciendo así la salud cardiovascular.

Publicidad

Control de la glucosa en sangre

Aunque la palta es una fruta, posee un bajo contenido de azúcares naturales, lo que la convierte en una opción ideal para personas que buscan mantener estables sus niveles de glucosa, incluyendo quienes padecen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Su bajo índice glucémico evita picos abruptos de azúcar tras su consumo. Además, la combinación de fibra soluble e insoluble ralentiza la digestión y absorción de carbohidratos, ayudando a un control más equilibrado de la glucosa y promoviendo una sensación de saciedad que previene el consumo excesivo de alimentos azucarados o refinados.

Regulación de la presión arterial

La palta es una fuente significativa de potasio, un mineral fundamental para mantener el equilibrio hídrico y electrolítico del cuerpo. El potasio contrarresta los efectos del sodio, facilitando la dilatación de los vasos sanguíneos y contribuyendo a la reducción de la presión arterial. Estudios relacionan una dieta rica en potasio con un menor riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón, por lo que incluir palta en la alimentación diaria es una forma sencilla y sabrosa de obtener este nutriente.

Publicidad

Además de estos beneficios, la palta contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina que protegen la salud visual y combaten el daño celular provocado por los radicales libres. También aporta vitaminas del complejo B, vitamina E, magnesio e hierro, nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la digestión y favorecen el mantenimiento de un peso saludable.

Su riqueza en grasas saludables y fibra convierte a la palta en un alimento que puede promover la salud de la piel y el cabello, gracias a sus propiedades nutritivas e hidratantes. Asimismo, las vitaminas E, K, C y D presentes en esta fruta contribuyen a la protección celular, coagulación sanguínea, defensa inmunológica y prevención de enfermedades óseas e infecciosas.

Publicidad

Incorporar palta diariamente es una estrategia natural y deliciosa para cuidar la salud cardiovascular y metabólica, sumando a una dieta equilibrada y hábitos saludables.