Un episodio de violencia de género y desobediencia judicial movilizó a la Policía de San Juan en el departamento Chimbas, y culminó con la detención de un ciudadano oriundo de la provincia de Mendoza. El hombre, de 47 años, se hizo presente en el domicilio de su expareja, ignorando una orden de restricción que regía en su contra, y fue aprehendido por el personal policial tras una breve resistencia.

Parte del arma de fabricación casera que portaba el detenido.

El suceso se desencadenó en horas de la tarde en el Barrio Güemes. La víctima, cuya identidad se resguardó por tratarse de un caso de violencia de género, se comunicó con el 911 e informó que su expareja, identificado como Andrés Aníbal Suárez, se encontraba en las inmediaciones de su residencia, incurriendo en actos de acoso y profiriendo amenazas, situación que generó un estado de alarma e inseguridad en el lugar.

La información preliminar indicó que el sujeto Suárez, de 47 años y con domicilio en el departamento Guaymallén, provincia de Mendoza, ya contaba con una medida judicial impuesta por la Justicia de San Juan. La damnificada había obtenido, el pasado 26 de agosto, una orden de restricción perimetral que prohibió al agresor acercarse o tomar contacto por cualquier medio con ella, su domicilio y sus lugares de concurrencia habitual. Esta medida buscó garantizar la integridad física y psicológica de la mujer ante hechos anteriores, los cuales motivaron la denuncia original.

Este sería el percutor de los proyectiles calibre 9 milímetros que fueron encontrados.

Una comisión policial se dirigió de manera urgente al domicilio de la víctima, en el barrio Güemes. Al arribar al lugar de los hechos, el personal verificó la veracidad de la denuncia, pero Suárez ya no se encontraba exactamente en la puerta del inmueble, lo que obligó a realizar un rápido rastrillaje en la zona aledaña.

A las pocas cuadras, en una de las arterias del barrio, los uniformados lograron visualizar a un sujeto cuyas características físicas y vestimenta coincidieron plenamente con la descripción que la víctima y el sistema 911 aportaron. El hombre fue interceptado e identificado como el mendocino Suárez.

El sujeto detenido portaba varios objetos que conformaban armas caseras

En el momento en que los efectivos policiales intentaron proceder a la aprehensión, el sujeto se resistió enérgicamente a la detención. Esta acción motivó una intervención forzosa y la aplicación de los protocolos de seguridad necesarios para reducir la resistencia y garantizar la seguridad del personal interviniente. Finalmente, el hombre fue controlado y detenido por el delito de desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género.

Durante la requisa de seguridad realizada por los agentes, se constató que Suárez portaba consigo un arma de fabricación casera la cual era apta para el disparo de municiones calibre 9 milímetros que fueron también secuestradas. El objeto fue inmediatamente incautado y se sumó como prueba de cargo en la causa penal que se abrió en su contra. El secuestro de esta arma añadió un agravante a la situación procesal del detenido, dado el contexto de violencia y acoso en el que se produjo la aprehensión.

Una vez consumada la detención, el agresor fue trasladado por el personal del Departamento Seguridad Ciudadana y alojado en la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición del Fiscal de Flagrancia de turno. La justicia investiga ahora la flagrancia del delito de desobediencia a una orden judicial, acoso y amenazas, además de la portación ilegal del arma secuestrada. La víctima recibió contención y se le garantizó la protección de las autoridades.