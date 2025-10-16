En septiembre de 2025, Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL) alcanzó un importante logro en la logística ferroviaria nacional al despachar 1.500 toneladas de insumos destinados a la minería, desde Chenault, en Buenos Aires, hasta Olacapato, Salta. Esta operación multimodal, que combina distintos medios de transporte, se realizó a través del ramal C14, una ruta compleja y emblemática dentro de la red ferroviaria argentina.

El éxito de esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración con el sector privado, considerado un socio estratégico en este proyecto que busca conectar el núcleo minero del Noroeste argentino con los principales centros de abastecimiento. Así, el ferrocarril se posiciona como un actor fundamental para el abastecimiento eficiente del sector minero.

La incorporación del tren en la cadena logística minera supone un cambio estructural significativo. Transportar grandes volúmenes de insumos, desde materiales de construcción hasta equipamiento técnico, permite no solo una reducción de costos operativos, sino también una disminución de la huella ambiental en comparación con otros medios de transporte.

En un contexto donde la competitividad logística es esencial, la intermodalidad se destaca como un factor clave. El ferrocarril reduce tiempos y costos en trayectos largos, mientras que el transporte vial y fluvial complementan la cobertura, especialmente en zonas de difícil acceso como la Puna salteña.

La reactivación del ramal C14, que enlaza con el histórico Tren de las Nubes, representa la recuperación de una infraestructura estratégica para el transporte de cargas. Tras años de baja actividad, esta revitalización no solo mejora la logística, sino que también impulsa las economías regionales y genera empleo.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las exportaciones mineras proyectadas para 2025 alcanzan los US$5.088 millones, un crecimiento del 14% respecto a 2024. El oro lidera este aumento con un alza del 70% interanual, seguido por el litio con 14% y la plata con 12%. Las expectativas para 2030 son aún más ambiciosas, con exportaciones que podrían llegar a US$15.000 millones y el empleo minero duplicado, alcanzando los 200.000 puestos, muchos en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

En este escenario, la infraestructura ferroviaria se presenta como un eslabón crítico para la cadena de valor minera, siendo clave para atraer inversiones, reducir costos de explotación y garantizar la sustentabilidad.

Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, afirmó en encuentros recientes sobre cobre y litio en San Juan y Catamarca que “el ferrocarril no es un componente accesorio del proceso minero, sino parte constitutiva de su desarrollo. La logística debe pensarse desde el inicio de los proyectos, no como una etapa final”.

El crecimiento del transporte ferroviario en el Norte argentino resulta esencial para acompañar la expansión minera. Provincias como Salta, Catamarca y Jujuy, donde se concentran los proyectos de litio más importantes del país, requieren corredores logísticos eficientes que aseguren el suministro continuo de insumos a zonas de alta montaña.

El desafío a futuro es mantener la continuidad operativa y ampliar la capacidad de carga. En ese sentido, TAC/BCyL trabaja en fortalecer la infraestructura, modernizar el material rodante e incorporar tecnologías que mejoren la trazabilidad y seguridad en los envíos.

La consolidación del ferrocarril como columna vertebral de la logística minera en el NOA no solo implica un cambio de escala en la actividad, sino también una oportunidad para redefinir el mapa del transporte de cargas en Argentina con una visión más eficiente, sustentable y federal.

Marcelo Ravida, despachante de aduana y titular de un estudio de comercio exterior, resalta la necesidad de profesionalizar el sector y destaca que la articulación institucional puede ser decisiva para impulsar la competitividad minera.

