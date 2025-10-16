Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI tienen la posibilidad de pedir turnos para especialidades médicas, entre ellas nutrición y gastroenterología, mediante un proceso simple y accesible a través de la plataforma digital del instituto.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, ofrece en su sección "Trámites Web" un buscador donde los afiliados pueden ingresar palabras clave que les permiten encontrar rápidamente la especialidad médica que necesiten, facilitando la gestión sin tener que acudir personalmente a una agencia.

Esta herramienta está disponible tanto en la página web como en la aplicación móvil Mi PAMI, donde los afiliados pueden seleccionar especialidades como oncología, diabetología, cirugía general, además de nutrición y gastroenterología.

Para solicitar un turno en nutrición o gastroenterología, no es necesario realizar trámites adicionales en PAMI. Los afiliados deben elegir el prestador de su preferencia consultando la Cartilla Médica y solicitar el turno directamente en ese lugar. La plataforma digital centraliza estos trámites para simplificar el acceso a los servicios.

El acceso a Mi PAMI, tanto en su versión web como en la aplicación, requiere el mismo usuario y contraseña. Quienes ingresen por primera vez deben registrarse con su DNI, número de afiliado y correo electrónico, además de crear una contraseña segura para poder gestionar sus turnos y otras prestaciones.

Además, cualquier persona puede solicitar un turno en nombre del afiliado, lo que facilita aún más el acceso a los servicios médicos que ofrece PAMI a más de 5 millones de jubilados y pensionados en todo el país.