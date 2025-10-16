Un tenso episodio de inseguridad y presunta portación ilegal de arma de fuego se desarrolló en el departamento Pocito y culminó con la aprehensión de un hombre de 33 años que huyó en un automóvil, al que le secuestraron una pistola de grueso calibre. El operativo se concretó en el marco de una intervención del personal del Comando Sur de la Policía de San Juan.

La acción policial se inició a raíz de una alerta emitida por el Centro Integral de Seguridad y Monitoreo (Cisem) que reportó un grave incidente en la estación de servicio YPF Barceló, ubicada en Ruta Nacional 40 y calle 6. Según el aviso, un sujeto realizó detonaciones con un arma de fuego en el lugar, inmediatamente después de que se produjo una violenta gresca con los ocupantes de una camioneta, quienes se dieron a la fuga tras el altercado. La información preliminar indicó que el individuo que disparó circulaba a bordo de un vehículo marca Ford Focus, de color marrón.

El maletín en el cual era transportada el arma de fuego calibre 9 milímetros.

Bajo directivas del comisario Martín Flores, el personal del Comando Sur, al mando del oficial subinspector Sebastián Muñoz, se dirigió de inmediato al punto señalado. Al arribar a la estación de servicio, los efectivos policiales fueron alertados por testigos presenciales, quienes manifestaron que el automóvil en el que se movilizaba el hombre armado se dirigió raudamente hacia el oeste, tomando dirección hacia las calles Mendoza e Independencia.

Con la información aportada, los uniformados se trasladaron rápidamente hacia la zona indicada. Ya en el lugar, otras personas que se encontraban en la vía pública consultados por los policías indicaron que el Ford Focus de color marrón habría girado hacia calle Alfonso XIII y calle 14.

Finalmente, en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 11, lograron divisar el rodado. Los efectivos observaron que el conductor del Ford Focus circulaba con notoria imprudencia, desobedeciendo la ley de tránsito al pasar varios semáforos en rojo.

Inmediatamente, el móvil policial se abocó a darle alcance al automóvil. Tras una breve persecución controlada, los efectivos lograron hacer detener el vehículo al costado de la calzada. En el interior del Ford Focus viajaban tres sujetos. Los efectivos actuantes procedieron a solicitarles que exhibieran sus manos y que descendieran del vehículo para una requisa de seguridad.

El conductor del rodado, identificado como Pablo Emanuel Mercado, de 33 años de edad y con domicilio en calle Alfonso XIII, entre 14 y 15, en el departamento Pocito, manifestó ante la autoridad tener la portación de un arma de fuego y que la misma se encontraba oculta debajo del asiento del conductor.

Al momento en que uno de los ocupantes abrió la puerta trasera del vehículo, un maletín de color negro cayó al suelo. Al verificar su contenido, los policías descubrieron que en su interior había una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, modelo G3 Full, de color negro.

El arma se encontraba acompañada por tres cargadores. Uno de ellos estaba introducido en la pistola, aunque se constató que no contenía municiones. Los otros dos cargadores estaban en su habitáculo dentro del maletín que transportaba el arma de fuego. Uno de esos cargadores estaba vacío, mientras que el otro sí contenía varias municiones en su interior. Adicionalmente, el maletín también contenía municiones sueltas.

Por el conjunto de las circunstancias —las detonaciones en la estación de servicio, la persecución, la violación de las normas de tránsito y la portación de un arma de fuego de grueso calibre con municiones— los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de Pablo Emanuel Mercado, junto con los otros dos masculinos que lo acompañaban.

En el lugar de la detención se hizo presente el doctor Germán Cuk, quien intervino en representación de Flagrancia. La autoridad judicial dispuso la imputación de los aprehendidos y el secuestro del arma, los cargadores, las municiones y el vehículo, iniciando las actuaciones sumariales correspondientes por los delitos que la Justicia impute. El detenido Pablo Emanuel Mercado y sus acompañantes fueron trasladados a dependencias policiales para dar curso a la investigación.