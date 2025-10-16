El programa Yo Te Invito de este miércoles, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López, que se emite por HUARPE TV (canal 19.2 de la TDA y por Kick), presentaron una nueva entrega de su espacio gastronómico Yo Cocino, donde la pastelera sanjuanina Bárbara Brevieri enseñó paso a paso cómo preparar una pastafrola artesanal, perfecta para agasajar a las madres en su día.

Publicidad

Antes de comenzar con la receta, Brevieri presentó un box especial de obsequios dulces pensado para este domingo, que incluye una selección de exquisiteces caseras. Los pedidos se pueden realizar al 2645011724 o por Instagram, en la cuenta CupCake Mila.

Para la receta, la pastelera explicó que los ingredientes son simples y accesibles: 200 gramos de margarina, 180 gramos de azúcar blanca, dos huevos, ralladura de limón, 200 gramos de harina común y 200 gramos de harina leudante, además del dulce elegido membrillo, batata o dulce de leche, según el gusto personal.

Publicidad

“Primero blanqueamos la manteca con el azúcar, hasta que la preparación esté bien clarita. Luego agregamos la ralladura de un limón grande, los huevos y finalmente las harinas”, explicó Brevieri durante la transmisión. Una vez formada la masa, recomendó dejarla enfriar media hora en el freezer, para después fonzar la tartera, rellenar con dulce y decorar con las clásicas tiras.

El horno debe precalentarse a unos 180 grados y la cocción dura unos 35 minutos, o hasta que la superficie se vea dorada. “Lo importante es que quede suave, no tan alta ni tan chatita”, detalló la cocinera, quien también sugirió innovar con decoraciones en forma de corazones o flores.

La propuesta de Bárbara combina tradición y ternura, una receta que une generaciones y se convierte en una dulce manera de celebrar el Día de la Madre.