Argentina le ganó a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20, conducida por Diego Placente, hizo historia ante Colombia y se mete a la final del Mundial Sub 20. La Albiceleste sueña con alcanzar la Copa del Mundo por primera vez en 18 años. El partido terminó 1 a 0, con gol de Silvetti en el segundo tiempo a los 26 minutos, dándole el triunfo a los más jóvenes que se emocionan.

Sobre la jugada que abrió la puerta a Argentina a la final, Prestianni manejó la pelota, arrastró marcas y descargó en el momento preciso para el delantero Mateo Silvetti del Inter Miami, que estuvo certero y la mandó a guardar con una definición cruzada. Por otra parte, a los 33 minutos del segundo tiempo, Rentería de Colombia fue expulsado por una roja. El jugador vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con uno menos.

El equipo nacional llegó en un gran momento futbolístico: viene de eliminar a México 2-0 en cuartos de final con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, tras golear 4-0 a Nigeria en octavos. En la fase de grupos, Argentina superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mostrando una campaña perfecta con cinco victorias en igual cantidad de partidos.

La final del Mundial Sub 20 se disputará el próximo domingo en Santiago de Chile, y la Albiceleste sueña con volver a levantar un título que no consigue desde 2007.