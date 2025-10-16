En 2025, el mercado argentino de teléfonos móviles evidencia una clara preferencia por modelos que combinan funcionalidad, precio accesible y respaldo de marca. En Mercado Libre, la plataforma líder de ventas digitales, tres celulares dominan las listas: el Motorola E15, el Samsung Galaxy A06 y el Xiaomi Redmi 14c, cada uno con características y limitaciones que los hacen atractivos para distintos perfiles de usuarios.

El Motorola E15 destaca por su precio competitivo, con un valor de lista de $189.999 en la tienda oficial de Mercado Libre, aunque suele encontrarse a $119.999 en la tienda de AlClick. Su reputación en Argentina se basa en la durabilidad y el soporte técnico que ofrece la marca, así como en una percepción de calidad accesible para el consumidor promedio. Su diseño resistente, certificado con IP52 para protección contra polvo y salpicaduras, y una batería de larga duración son puntos fuertes para quienes priorizan autonomía y robustez. Sin embargo, su memoria RAM limitada afecta la multitarea y el rendimiento en aplicaciones exigentes, y la cámara principal de 32 MP ofrece una calidad fotográfica básica. Este modelo se posiciona como una opción sencilla y confiable para un uso cotidiano sin complicaciones.

En segundo lugar se encuentra el Samsung Galaxy A06, que ofrece una configuración de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Equipado con Android 14, brinda la seguridad y continuidad que aporta el ecosistema Samsung, reconocido por su soporte postventa. Su pantalla de 6.7 pulgadas con resolución HD+ y procesador octa-core a 2 GHz proporcionan una experiencia fluida para las tareas diarias. La cámara principal de 50 MP y la batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W satisfacen las necesidades del usuario promedio. Su precio de lista es de $339.999 en Mercado Libre, con ofertas que pueden bajar hasta $229.499, lo que lo hace muy competitivo en su segmento. Las principales debilidades son la ausencia de sensor de huellas y una pantalla con brillo y resolución inferiores a modelos de gama superior. Aun así, su relación costo-beneficio y el respaldo de Samsung lo convierten en una opción muy buscada.

El Xiaomi Redmi 14c ha logrado un sólido posicionamiento gracias a su estrategia de ofrecer más prestaciones a menor precio. Su pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, cámara de 50 MP y configuración de hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo hacen atractivo para usuarios jóvenes y conocedores de tecnología. Funciona con MIUI 14, basado en Android 14, que aporta muchas funcionalidades, aunque algunos usuarios señalan que puede resultar cargado de publicidad y aplicaciones preinstaladas, lo que se considera una desventaja. Su precio de $240.000 lo posiciona como una opción robusta y asequible. Xiaomi continúa fortaleciendo su presencia en Argentina, aunque aún enfrenta desafíos en soporte postventa y percepción de garantía. A pesar de ello, su propuesta de hardware competitivo impulsa su crecimiento en Mercado Libre.

El éxito de estos tres modelos refleja la realidad económica argentina en 2025, donde la mayoría de los consumidores busca opciones que ofrezcan un balance justo entre costo, rendimiento y respaldo de marca. Mercado Libre facilita esta elección con opciones de cuotas, envíos rápidos y garantías, consolidándose como el canal preferido para la compra de celulares de gama de entrada. La demanda se orienta hacia equipos duraderos, con buena autonomía y funcionalidad esencial, priorizando la racionalidad en la inversión frente a características superfluas.