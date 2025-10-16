Los vehículos que ofrecen la mejor combinación entre precio y seguridad en el mercado nacional. Son el Renault Kardian, que se destacó como SUV compacto; el Toyota Yaris; el Hyundai HB20; el Toyota Corolla Cross; la Volkswagen Amarok; el Renault Megane E-Tech y el Volvo C40 por su excelencia en seguridad.

El Renault Kardian, desarrollado especialmente para la región con la plataforma modular RGMP, sobresalió por elevar los estándares de seguridad en su segmento. En pruebas de choque de alta velocidad del Latin NCAP obtuvo cuatro estrellas y un 83% de protección para ocupantes infantiles y adultos.

Este SUV compacto incluye de serie sistemas preventivos como asistente de arranque en pendientes, controles de estabilidad y tracción, y asistente al frenado de emergencia. Además, cuenta con seis airbags y tecnologías que aportan a la seguridad, como sensores de estacionamiento traseros con cámara, control de velocidad crucero con limitador y monitoreo de presión de neumáticos.

En tanto, el Toyota Yaris se impuso en la mejor relación precio-seguridad entre los 10 modelos más vendidos, enfocándose en vehículos de mayor acceso para los consumidores.

El Hyundai HB20, que llegó al país en 2023, fue reconocido en la categoría Autos por su equipamiento competitivo y diferenciador en seguridad. Por su parte, el Toyota Corolla Cross, fabricado en Brasil, se destacó en SUV mediano al ofrecer sistemas de asistencia a la conducción de serie en prácticamente todas sus versiones, democratizando la seguridad vehicular.

La Volkswagen Amarok, en su restyling de la primera generación fabricada en Pacheco, Buenos Aires, ganó en la categoría Pickup. Esta versión incorpora seis airbags, asistente de frenado post colisión, bloqueo electrónico de diferencial, monitoreo de presión de neumáticos y asistencias en pendientes.

El Renault Megane E-Tech, 100% eléctrico y proveniente de Francia, se destacó por su nivel de seguridad activa y pasiva, alcanzando estándares propios de vehículos premium.

Finalmente, el Volvo C40 obtuvo el reconocimiento por excelencia en seguridad. Este vehículo eléctrico con conducción semiautónoma mantiene la tradición de la marca sueca en innovación y protección automotriz.