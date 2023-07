Tras más de un año de sacrificio y ahorro de dinero, un hombre de 24 años, identificado como Lucas Castro, domiciliado en el barrio Itatí de Santa Lucía vio irse su ilusión de tener un auto propio, ya que a pocos minutos de haberlo comprado, se incendió.

Lucas y un amigo circulaban por Ruta 40, de norte a sur, y al llegar al derivador hacia Calle 5, tomaron la rampa de salida de la ruta y ahí empezó a salir humo del motor. Al abrir el capot el fuego se avivó y consumió todo hasta que pudo ser controlado con un extintor. No requirieron la presencia de Bomberos.

La angustia se apoderó de Castro, quien de inmediato llamó a sus padres para que lo auxilien y trasladen el auto siniestrado hasta su domicilio.

El diálogo con DIARIO HUARPE, la víctima comentó que hacía instantes había comprado el Volkswagen Gol modelo `94 un vendedor particular domiciliado en Santa Lucía. Según le dijo el vendedor, el auto estaba en buen estado y no debía tener problemas. Incluso Castro habría consultado si andaba a nafta y el vendedor habría respondido que si, pero que en ese momento no tenía.

Confiado en la palabra de quien le estaba entregando el rodado, el comprador se dirigió a una estación de servicio y cargó combustible al auto, el cual a los pocos kilómetros de circular se incendió.

El desafortunado conductor del rodado comentó que hacía ocho meses estaba trabajando como chofer para una empresa distribuidora de cerveza en San Juan y llevaba juntando dinero desde mucho antes para comprarse su auto.

Aseguró que pagó $1.100.000 por el rodado y espera ahora que quien se lo vendió responda por lo sucedido y le reconozca lo que pagó por la compra del auto. Desconoce qué pudo haber fallado el vehículo que causó el incendio. Personal de Comisaría 36ª se hizo presente en el lugar del siniestro y prestó colaboración a las víctimas del siniestro, quienes no resultaron lesionadas.