San Juan informó que este miércoles 14 de enero quedará acreditado el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, correspondiente al mes de diciembre de 2025. El mismo está destinado a los trabajadores de la educación de la provincia.

El incentivo mensual tiene como objetivo acompañar los gastos vinculados a la conectividad y será depositado directamente en las cuentas de los docentes, quienes podrán disponer del dinero desde esa misma fecha a través de los cajeros automáticos.

Desde la cartera económica recordaron que los cajeros funcionan las 24 horas y que también se encuentran habilitadas las extracciones con tarjeta de débito en comercios adheridos al sistema Visa – Extra Cash, entre ellos supermercados y estaciones de servicio de todo el territorio provincial.

El programa Conectividad San Juan forma parte de las políticas de acompañamiento al sector educativo. Este busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las tareas pedagógicas y administrativas que requieren acceso permanente a servicios digitales.