El arquero de futsal Antonio Edson dos Santos Sousa, de 38 años, conocido como "Pixé", falleció este jueves tras desplomarse en el campo de juego luego de atajar un penal durante una tanda en el municipio de Augusto Correa, en Pará, Brasil. El trágico hecho se produjo en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, en el marco del torneo de la Semana de la Independencia de 2025. Según testigos y grabaciones, Pixé contuvo un disparo desde el punto de penal y, al caminar para unirse al festejo de sus compañeros, cayó al suelo de forma repentina.

Los jugadores solicitaron atención médica de inmediato y el arquero recibió los primeros auxilios en las mismas instalaciones del gimnasio antes de ser trasladado de urgencia al hospital local de São Miguel. La causa oficial de su muerte aún no ha sido divulgada por las autoridades sanitarias.

La conmoción provocada por el deceso llevó a las autoridades municipales de Augusto Correa a anunciar la suspensión de todos los partidos programados del torneo. El equipo de Pixé, "Sindmoto", expresó su dolor en redes sociales, extendiendo su solidaridad a la familia, amigos y compañeros.

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) también se pronunció en su cuenta oficial de Instagram con un comunicado oficial, lamentando profundamente la pérdida. La federación destacó que Antonio Edson dos Santos Sousa fue "un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo", y subrayó que su presencia "siempre será recordada dentro y fuera de la cancha". El comunicado concluyó enfatizando que "deja un legado de inspiración y pasión por el futsal".

"Pixé" era considerado una figura reconocida en el deporte amateur regional, y el torneo de la Semana de la Independencia congregaba a equipos de varias ciudades del nordeste de Pará. Las autoridades no han ofrecido información sobre posibles antecedentes médicos del arquero, y se aguarda que el hospital emita un reporte oficial en los próximos días para esclarecer las causas del deceso.