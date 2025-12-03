Publicidad
Publicidad

Yo te Invito > Receta fácil

Cómo hacer unos prácticos y riquísimos pancitos de grasa

En su segmento “Yo Cocino”, por HUARPE TV, la cocinera  sanjuanina Bárbara Brevieri mostró cómo preparar pancitos de grasa con ingredientes simples y un paso a paso ideal para hacer en casa.

Por Julieta Flores Méndez

Hace 2 horas
Rinden aproximadamente unos 20 pancitos de grasa. (Foto captura de HUARPE TV)

Una nueva edición del segmento gastronómico Yo Cocino, dentro del programa Yo Te Invito que conducen Ana Paula Zabala y Alejandro López, presentó una receta irresistible para el público de HUARPE TV (canal 19.2 de la TDA y por Kick). La cocinera sanjuanina Bárbara Brevieri enseñó cómo preparar pancitos de grasa, una opción económica, rendidora y perfecta para la mesa familiar.

Publicidad

Brevieri explicó que la receta rinde aproximadamente 20 pancitos de 50 gramos, y detalló los ingredientes necesarios: 500 gramos de harina 400, 250 cm³ de leche tibia, 20 gramos de levadura fresca, 40 gramos de azúcar, 10 gramos de sal y 50 gramos de grasa pomada. “Con este set de ingredientes podés hacer en casa una delicia muy fácil”, afirmó.

El paso a paso comenzó con la mezcla en un bowl o en la mesa. Primero se incorpora la harina y la levadura ya fermentada “con azúcar, un poquito de harina y un poco de leche tibia”. Luego se agrega la sal “por las orillitas para que no toque directamente la levadura”. La cocinera sugirió sumar la leche de a poco “para que la masa no quede tan blandita”.

Publicidad

Una vez unido el bollo, se incorpora la grasa pomada. “Puede usarse manteca, pero la grasa es más sabrosa y más sana para esta receta”, señaló entre risas. Después se amasa hasta lograr una textura homogénea y se deja levar alrededor de media hora. Más tarde, se desgasifica la masa y se arman bollitos de 50 gramos, realizando un pequeño corte decorativo antes de llevarlos al horno.

Los pancitos se cocinan en horno precalentado a 200°, hasta que estén dorados. “Son súper blandos y esponjosos. Les podés poner pollo, fiambre o lo que quieras adentro, y también se pueden freezar”, destacó.

Publicidad

Como variante, Brevieri recomendó sumar condimentos durante el amasado: “Podés agregar orégano, ajo picado, salame o lo que se te ocurra. Quedan riquísimos”. Con explicaciones claras y una receta accesible, la cocinera volvió a conquistar a la audiencia del ciclo gastronómico, que cada semana ofrece propuestas simples para cocinar en casa.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS