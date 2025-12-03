Una nueva edición del segmento gastronómico Yo Cocino, dentro del programa Yo Te Invito que conducen Ana Paula Zabala y Alejandro López, presentó una receta irresistible para el público de HUARPE TV (canal 19.2 de la TDA y por Kick). La cocinera sanjuanina Bárbara Brevieri enseñó cómo preparar pancitos de grasa, una opción económica, rendidora y perfecta para la mesa familiar.

Brevieri explicó que la receta rinde aproximadamente 20 pancitos de 50 gramos, y detalló los ingredientes necesarios: 500 gramos de harina 400, 250 cm³ de leche tibia, 20 gramos de levadura fresca, 40 gramos de azúcar, 10 gramos de sal y 50 gramos de grasa pomada. “Con este set de ingredientes podés hacer en casa una delicia muy fácil”, afirmó.

El paso a paso comenzó con la mezcla en un bowl o en la mesa. Primero se incorpora la harina y la levadura ya fermentada “con azúcar, un poquito de harina y un poco de leche tibia”. Luego se agrega la sal “por las orillitas para que no toque directamente la levadura”. La cocinera sugirió sumar la leche de a poco “para que la masa no quede tan blandita”.

Una vez unido el bollo, se incorpora la grasa pomada. “Puede usarse manteca, pero la grasa es más sabrosa y más sana para esta receta”, señaló entre risas. Después se amasa hasta lograr una textura homogénea y se deja levar alrededor de media hora. Más tarde, se desgasifica la masa y se arman bollitos de 50 gramos, realizando un pequeño corte decorativo antes de llevarlos al horno.

Los pancitos se cocinan en horno precalentado a 200°, hasta que estén dorados. “Son súper blandos y esponjosos. Les podés poner pollo, fiambre o lo que quieras adentro, y también se pueden freezar”, destacó.

Como variante, Brevieri recomendó sumar condimentos durante el amasado: “Podés agregar orégano, ajo picado, salame o lo que se te ocurra. Quedan riquísimos”. Con explicaciones claras y una receta accesible, la cocinera volvió a conquistar a la audiencia del ciclo gastronómico, que cada semana ofrece propuestas simples para cocinar en casa.