Solve Ingeniería, una firma dedicada a soluciones eléctricas y servicios industriales, lanzó una nueva búsqueda laboral en San Juan para incorporar a un tablerista, un perfil técnico clave dentro de los procesos de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos. La convocatoria, difundida por canales de empleo locales, está orientada a profesionales con formación específica y experiencia comprobable en tareas vinculadas a tableros de baja tensión y comando.

De acuerdo con la información difundida, los postulantes deben contar con formación técnica en electricidad, electromecánica o electrónica, además de experiencia previa en armado, conexionado e instalación de tableros eléctricos. La empresa también especificó que el candidato debe residir en San Juan, dado que las tareas requieren disponibilidad para trabajar de manera presencial.

Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentran el armado de tableros eléctricos de potencia y de control, el conexionado de sistemas, la interpretación de planos y especificaciones técnicas y el uso de diversas herramientas manuales y eléctricas, como taladros, amoladoras y sierras caladoras. Asimismo, el rol incluye el manejo de instrumentos de medición eléctrica, fundamentales para garantizar seguridad y precisión en cada instalación.

Desde la empresa remarcaron que se valorarán especialmente perfiles proactivos, con capacidad para trabajar en equipo y una marcada orientación a resultados, características esenciales en un entorno técnico y dinámico como el que propone Solve Ingeniería.

Quienes deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo info@solveingenieria.com.ar, indicando en el asunto la palabra “Tablerista”. A través de su sitio web, www.solveingenieria.com.ar, la compañía mantiene abiertas sus vías de contacto y detalla los servicios que ofrece en distintos sectores industriales.