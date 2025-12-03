El Gobierno provincial confirmó que los empleados estatales de San Juan tendrán acreditado su salario y el Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de fin de año. La definición fue comunicada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien brindó detalles sobre el cronograma y adelantó el escenario de las negociaciones salariales que continúan abiertas con los distintos sectores, especialmente con los docentes.

Si bien Achem evitó precisar públicamente la fecha exacta del depósito, fuentes del Ejecutivo confiaron que el aguinaldo estará disponible el sábado 20 de diciembre. La intención es asegurar que los trabajadores cuenten con los recursos previos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Además, ratificó que el salario de diciembre se pagará el último día del mes, como ocurre habitualmente.

“Brindamos la certeza de que en San Juan se cobra el último día del mes el 100% del sueldo, al igual que el aguinaldo. Ya está dispuesto el pago para diciembre y queremos hacer lo mismo para enero y febrero”, aseguró Achem. En su explicación, remarcó que la previsibilidad es un aspecto central para las familias sanjuaninas: “Cualquier familia necesita saber cuánto va a cobrar el mes que viene. Tenés que hacer números, ver si te endeudás o cómo pagas lo que debés, y más en un momento importante como las fiestas”.

El funcionario destacó que la decisión fue coordinada entre el ministro de Economía y el gobernador, quienes –según indicó– ya aseguraron los recursos para cumplir con ambas obligaciones. “Queremos transmitir tranquilidad al conjunto de los empleados públicos y, si es posible, dar también certezas sobre los aumentos de enero, febrero y marzo”, agregó.

Respecto a las negociaciones salariales, Achem recordó que este viernes se retomará la paritaria docente, una de las mesas más sensibles del calendario. “Estamos trabajando caso por caso, siempre con la orden del gobernador de mejorar el salario de todos los estatales”, afirmó.

Señaló además que uno de los puntos centrales del debate con los gremios docentes es el ítem E60, vinculado a los cargos de maestras de grado y directivos. “Entendemos que en ese aspecto estamos un poco más atrasados, pero estamos felices de haber podido llegar al final del 2025 con 90 puntos más sobre el ACO1”, explicó, al recordar que la primera propuesta salarial –no aceptada por los gremios– sigue vigente.

Achem comparó el proceso paritario con un “combo” donde cada parte aporta sus condiciones: “Los gremios hacen su pedido, el Gobierno el suyo, y cuando se puede acordar el combo, se acuerda. Si no, se sigue negociando”. En ese sentido, remarcó que tanto los docentes como el Ministerio de Economía necesitan previsibilidad para sostener los pagos y la planificación financiera mensual.

“De eso se trata la paritaria, de acordar para dar certezas”, concluyó el funcionario, dejando abierto el escenario para una negociación que promete continuar en los próximos días.