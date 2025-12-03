El 3 de diciembre de 2025 a las 10:54 de la mañana, Rocío Marengo y Eduardo Fort recibieron con alegría a su primer hijo en común, Isidro Fort Marengo. El nacimiento tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, donde el bebé llegó con un peso de 2,480 kilogramos, aunque de forma prematura.

Rocío compartió en sus redes sociales imágenes exclusivas del detrás de escena del parto, mostrando desde la preparación hasta el momento en que sostuvo a Isidro en sus brazos. En todo momento estuvo acompañada por Eduardo Fort, quien también vivió con emoción cada instante. La modelo expresó su gratitud hacia el equipo médico y sus seguidores por el apoyo incondicional a lo largo de este proceso.

Publicidad

La familia Fort celebró la llegada del pequeño con especial emoción. Marta Fort, prima de Eduardo, se mostró conmovida y difundió el video del nacimiento, destacando la llegada de su “primito”. César Carozza, abogado de la familia, confirmó que tanto Rocío como Isidro están en buen estado de salud a pesar de la prematuridad del parto.

Para Eduardo Fort, empresario y figura pública, Isidro es su cuarto hijo, tras Macarena y los mellizos Angie y Pietro. La llegada del bebé representa un momento de unión para toda la familia, que siguió de cerca el embarazo marcado por complicaciones.

Publicidad

El 29 de noviembre, Rocío debió ser internada de urgencia para guardar reposo absoluto en la semana 33 de gestación, con el fin de evitar mayores riesgos. Durante su estadía en el Sanatorio Otamendi, Eduardo permaneció junto a ella cada noche, mientras amigos y familiares se acercaban para brindar apoyo y acompañamiento.

Entre quienes visitaron a la pareja estuvieron la abogada Ana Rosenfeld y las influencers Belu y Emily Lucius, quienes llevaron regalos y palabras de aliento. Además, figuras del mundo del espectáculo como Belén Francese, Aníbal Pachano y Daniel Ambrosino enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales, sumándose a la celebración por la llegada de Isidro.

Publicidad

A lo largo del embarazo, Rocío Marengo fue abierta con el público sobre su experiencia, compartiendo momentos clave como la revelación del sexo del bebé durante una fiesta. En esa ocasión, comentó: “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”.

En tono distendido, también bromeó sobre una posible boda con Eduardo: “Hoy le dije que era el día para que me pida casamiento, pero le voy a decir que no. Igual, no lo descarto”. Sin embargo, enfatizó la verdadera importancia del nacimiento: “Bebito es más que un casamiento porque es la verdadera unión para toda la vida”.

El anuncio oficial del embarazo fue en junio de 2025, durante una entrevista en el programa chileno Primer Plano, donde Marengo relató el camino recorrido para cumplir su sueño de ser madre. Posteriormente, utilizó sus redes sociales para mostrar la primera ecografía y agradecer el cariño recibido: “¡Se nos agranda la familia! ¡Bebit@ te buscamos mucho, mucho, mucho! Estamos tan, pero tan felices... ¡Ya te amamos!”, escribió junto a una foto junto a Eduardo.

El nacimiento de Isidro marca el inicio de una nueva etapa para Rocío Marengo, Eduardo Fort y sus familias, que celebran la llegada del bebé como un símbolo de alegría y unión duradera.