En Sídney se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundial de Rugby 2027, donde Los Pumas ya tienen definido su grupo y aguardan la confirmación de los detalles de sus partidos. La competencia tendrá lugar desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027 en siete ciudades australianas: Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville.

La programación oficial que incluirá la fecha, el horario y el estadio de cada encuentro será revelada el 3 de febrero de 2026. En esta instancia se conocerán los detalles precisos para que los fanáticos puedan organizarse y seguir a Los Pumas en el torneo.

Argentina, bajo la dirección técnica de Felipe Contepomi, competirá en el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá. Sobre el nuevo formato del Mundial, Contepomi destacó: "Es positivo que más equipos tengan la posibilidad de jugar un Mundial. Son momentos únicos y es la cita más grande que tenemos en nuestro deporte".

La inclusión de España en el grupo genera expectativas, ya que Los Pumas se enfrentarán a un rival europeo que ha logrado clasificarse para esta edición del torneo. El Mundial de Rugby 2027 promete ser una cita histórica por la ampliación de equipos y la diversidad de sedes.

Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo