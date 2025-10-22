Un hecho que conmocionó a Córdoba terminó con una condena de tres años y medio para Antonio Quinteros, acusado de matar de una puñalada a Alejandro Luna, el novio de su hija Brenda, durante un enfrentamiento en el barrio Las Polinesias el 27 de junio de 2024. La Cámara 5ª del Crimen determinó que Quinteros actuó en exceso de la legítima defensa de un tercero.

El episodio se desencadenó cuando Brenda discutía con su pareja en plena calle. Según la reconstrucción judicial, Luna había golpeado a Brenda en otras ocasiones, y al ver la pelea, Quinteros llegó al lugar con un cuchillo en la mano para defender a su hija. Sin embargo, el joven avanzó sobre el padre y en medio del forcejeo recibió una puñalada en el pecho, que le provocó la muerte instantánea.

Durante el juicio, se debatieron distintas calificaciones del hecho: homicidio simple, exceso en la legítima defensa y defensa en estado de emoción violenta. El fiscal Marcelo Fenoll pidió cuatro años por “homicidio en exceso de la legítima defensa”, mientras que la querella reclamó 14 años por homicidio simple. La defensa sostuvo que Quinteros actuó bajo un estado de emoción violenta, condicionado por los antecedentes de violencia de género de Luna hacia su hija.

El tribunal tuvo en cuenta la situación de violencia previa y los testimonios que avalaban la reputación de Quinteros como trabajador y vecino confiable. Finalmente, la jueza María Susana Blanc Gerzicich de Scapellato fijó la pena en tres años y medio, destacando la existencia de la legítima defensa pero reconociendo el exceso en su aplicación.

Quinteros permanece detenido desde la noche del crimen y ya cumplió un año y cuatro meses de prisión, por lo que le queda menos de un año para acceder a la libertad condicional. La sentencia generó descontento entre los familiares de la víctima, aunque no se registraron incidentes durante la lectura del fallo.