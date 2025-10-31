Una mujer de 81 años, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, fue encontrada asesinada en su casa de la calle Urquiza al 1100, en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, tras varios días sin contacto con su familia. El cuerpo presentaba signos de violencia y las manos atadas, lo que llevó a la fiscalía a investigar un homicidio criminis causa en ocasión de robo.

El hallazgo se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó al domicilio al no poder comunicarse con ella. Según fuentes judiciales, la mujer encontró las aberturas forzadas, un profundo desorden en los ambientes y, finalmente, el cuerpo sin vida de su tía en una de las habitaciones.

Publicidad

Tras el llamado al 911, intervinieron efectivos de la Comisaría 4ta de Barrancas de San Isidro, la DDI local y el Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección del fiscal Patricio Ferrari. La autopsia determinó que el crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre, y que la víctima llevaba varios días muerta cuando fue hallada.

En el marco de la investigación, la policía detuvo a cinco hombres sospechados de integrar una banda delictiva conocida como la “Banda del Millón”, acusada de múltiples robos en la zona norte del conurbano. Cuatro de ellos, de entre 19 y 26 años, fueron arrestados por la Patrulla Municipal de San Isidro tras un intento de robo en una vivienda, gracias a un aviso al 911 realizado por un guardia de seguridad.

Publicidad

Horas más tarde, en un operativo simultáneo en Tigre, fue detenido un quinto integrante del grupo, quien ya había sido demorado en septiembre por hechos similares. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un celular con evidencia clave, que vincula a los sospechosos con el asesinato de Rodríguez Iturriaga.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización operaba con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes señalaban los domicilios a asaltar y mantenían comunicación con los autores materiales durante los robos.

Publicidad

La Fiscalía de Martínez continúa con las pericias y análisis de comunicaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.