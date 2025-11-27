Maxi López ninguneó a Moria Casán y la comparó con Susana Giménez

Maxi López, quien usualmente busca mantenerse alejado del escándalo, decidió opinar sobre la controversia que generó la visita de la China Suárez y Mauro Icardi a Argentina. Ambos pasaron por el programa de Moria Casán y Mario Pergolini. La pareja despertó polémica al hablar de su relación, de Wanda Nara y de Benjamín Vicuña.

Consultado sobre este revuelo, López se mantuvo firme en su postura y lo dejó muy claro: prefiere a Susana Giménez. El exfutbolista confesó, en el programa SQP, que no había visto ninguna de las entrevistas que la China Suárez y Mario Pergolini concedieron.

Respecto a un posible llamado para el programa de Pergolini, Otro Día Perdido, López reveló que sí le gustaría ir, a pesar de que todavía no lo llamaron: “Me encanta, siempre tuve buena onda con él y es un programa al que le va bien”. Además, señaló: “Ya me entrevistó varias veces cuando estaba en River, no hay problemas. Es un pibe muy inteligente”.

Sin embargo, en cuanto al programa conducido por Moria Casán, Maxi López fue más contundente con sus declaraciones. Sentenció: “No la conozco, nunca la traté personalmente. Yo soy más team Susana, para mí es la uno, lejos”.

Esta elección es polémica, ya que la One (Moria Casán) y Susana Giménez están muy enfrentadas. De hecho, Moria Casán fue muy crítica con Susana Giménez en más de una oportunidad, en particular por su mudanza a Uruguay. Incluso se rumoreó que la conductora estaba enojada con la biopic de su colega.

Maxi López también opinó sobre la estadía de Mauro Icardi en Argentina. El ex de Wanda Nara consideró: “Me parece que estuvo bueno que pase tiempo con las hijas”. López aseguró que a Wanda la vio bien y que ella “no me dijo nada fuera de lugar”.

López confirmó que él estuvo con los chicos, armando planes con ellos. Además, insistió en que no tiene problema con que sus hijos quieran ver a su expadrastro, ya que se acomoda a la vida de ellos, a lo que tengan, y viene a acompañar.

Finalmente, Maxi López confirmó su objetivo de mudarse a Argentina junto a Daniela Christiansson, algo que ya había conversado con su esposa. Explicó que, así como él se fue a Suiza para que ella pudiera estar cerca de su madre, ahora sería su turno de venir para acá. Su meta es juntar a sus cinco hijos.