El Barrio Escobar vivió una jornada histórica en el futsal sanjuanino al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Divisional B y, con ello, conseguir el tan esperado ascenso a la Primera División del futsal local. En un partido decisivo que mantuvo a los hinchas al borde de la emoción, Escobar derrotó por 7 a 3 a Don Bosco, mostrando una gran superioridad en el marcador.

La entrega del trofeo del Clausura estuvo a cargo de autoridades de Liga Sanjuanina de Fútbol

Los goles de la victoria llegaron gracias a una destacada actuación colectiva. Jesús Almazán fue el máximo artillero de la final con dos goles, mientras que Joaquina Ayllón, Ezequiel Rodríguez, Juan Almazán y Brian Santana también se sumaron al festejo. Por el lado de Don Bosco, los descuentos llegaron de los pies de Rodrigo Cataldo, Ricardo Manrique y Fernando Andrada, pero no fueron suficientes para evitar la derrota.

Los festejos desbordaron de alegría a todas las familias del Barrio Escobar

Este triunfo no solo le permitió al Barrio Escobar coronarse como campeón del torneo, sino que también selló su ascenso a la Primera División del futsal de San Juan. Aunque el equipo de Minero también ganó su partido 8 a 1 frente a Los Andes, alcanzando los 31 puntos, el sistema olímpico de la Liga Sanjuanina permitió a Escobar superar a los "mineros" y asegurar su ascenso.

La celebración fue completa cuando, tras el partido, el equipo recibió el trofeo de campeón de manos de Gerardo Iturrieta, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, y con la presencia de Alejandro Goyochea, secretario del Futsal, y Armando Muñoz, coordinador de la Divisional B.

Con este logro, Escobar no solo se adueñó del título, sino que también demostró ser uno de los equipos más sólidos y con proyección en el futsal de San Juan. La victoria es un reconocimiento al esfuerzo, el trabajo en equipo y la determinación de un grupo que soñó con este ascenso y hoy lo celebra con merecido orgullo.

Ahora, el Barrio Escobar se prepara para enfrentar nuevos desafíos en la Primera División, con la convicción de seguir creciendo y demostrando que este ascenso es solo el comienzo de una nueva etapa en su historia