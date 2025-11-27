Acusaron de estafa a Robertito Funes Ugarte: su descargo

Robertito Funes Ugarte enfrentó los rumores de una presunta estafa. La fuerte acusación la lanzó su colega, Evelyn Von Brocke. Ante esto, PRONTO se puso en contacto con Robertito, quien se defendió.

La periodista había señalado que Robertito Funes Ugarte habría evitado abonar un dinero en la compra de un departamento. ¿De qué manera? Al parecer, evitando a la persona que estuvo en el negocio.

Von Brocke proporcionó los detalles de la situación en el programa Los profesionales de siempre. Allí, de manera enigmática, declaró: “Habría tratado de no pagar la comisión a una laburante que le mostró la casa durante varias semanas”. La periodista explicó la supuesta maniobra, afirmando que Robertito Funes Ugarte “Les mostró los planos y le entregó toda la información para después abrirse y bloquear a esta persona para no tratar de pagar la comisión”. Luego de describir el hecho, la periodista finalmente dio el nombre de su colega.

Ante la acusación de haber evitado el pago de la comisión, Robertito Funes Ugarte negó tal afirmación. El conductor de televisión contestó al medio PRONTO, desmintiendo la información de su colega con firmeza: “No tengo departamento. Mentiras, como de costumbre”.