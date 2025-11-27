La rutina matinal de Puerto Madero se vio alterada este jueves cuando un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer hacia el Dique 3, a las 6.03, y obligó a desplegar un inmediato operativo de emergencia en la zona. Según informó Noticias Argentinas, dos personas que presenciaron el salto dieron aviso de forma urgente a las autoridades tras ver que el individuo había dejado su ropa sobre la estructura antes de lanzarse al agua. Pese a los esfuerzos, el hombre fue hallado sin vida por buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina.

Minutos después, arribaron al lugar dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía porteña, equipos de Prefectura Naval y profesionales del SAME, quienes coordinaron la búsqueda en el espejo de agua. La profundidad del canal, que ronda los 10 metros debido al tránsito de embarcaciones, dificultó las primeras tareas de localización.

Publicidad

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud del hombre ni sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión. Las unidades trabajaron durante toda la mañana en el área, aunque el Puente de la Mujer no fue cerrado al paso peatonal y se mantuvo la circulación habitual, a pesar del despliegue de emergencias.

Las autoridades continúan investigando el episodio mientras se aguarda un parte oficial que confirme los resultados del operativo y la identidad del protagonista.