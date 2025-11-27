Andrea Estévez contra Eliana Guercio: "No es buena compañera"

Una "guerra vintage de vedettes" se convirtió en tema central de Intrusos (América TV), reviviendo los conflictos surgidos hace años cuando Andrea Estévez y Eliana Guercio coprotagonizaron la obra "No Somos Santas".

Andrea Estévez abrió el juego y "defenestró" a su colega, la mujer de Chiquito Romero. La actriz definió a Guercio con una frase tajante: "No es buena compañera".

La polémica resurgió cuando Estévez se enteró de las recientes declaraciones de Guercio, quien la había calificado de "mentirosa". Estévez compartió su sorpresa con el panel: "Olor a vintage y a naftalina. Yo no esperaba todo esto. Estaba saliendo para Infama y me dijeron tenemos un tape de Eliana donde habló de vos".

Al referirse a las viejas disputas de 2008, Estévez sostuvo su postura sobre la profesionalidad de Guercio. La actriz manifestó que los dichos de Guercio no la extrañaron: "La verdad, Marce no me extrañó la forma de hablar porque yo no tuve una buena experiencia como compañera, de hecho no es buena compañera para trabajar. No lo fue ni conmigo ni lo fue con el resto del elenco".

Estévez también se defendió de la acusación de haber utilizado a Guercio para ganar notoriedad en ese entonces. Guercio "Dijo que yo había hecho prensa con ella y cuando estaba en No Somos Santas yo ya venía de hacer teatro con Emilio Disi, hacía televisión con Chiche Gelblung y Gerardo (Sofovich)".

La actriz profundizó sobre la mala experiencia en el elenco, señalando la atmósfera laboral generada por Guercio. "Tenía una mala energía o mala vibra para trabajar... Tenía malas contestaciones y una tiene la posibilidad de elegir qué es lo que tolera y qué es lo que no tolera. Yo no tengo gente con la que me llevo mal, soy tranquila. Pero si te tratan mal una o dos veces, una pone límites", remarcó Andrea Estevez sobre la interna con Eliana Guercio.