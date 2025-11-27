La victoria de Tigre por 1-0 sobre Lanús en La Fortaleza no solo fue una de las sorpresas de los cuartos de final del Torneo Clausura, sino también una pésima noticia para River Plate. El equipo de Martín Demichelis quedó eliminado en octavos frente a Racing y dependía de terceros resultados para acceder a la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Una de esas posibilidades era que Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, lograra coronarse también en el Clausura. Con la caída del Granate, esa vía quedó completamente descartada.

Publicidad

El escenario se vuelve todavía más complejo porque las únicas alternativas que le quedan a River son que Argentinos Juniors o Boca Juniors se consagren campeones del torneo. Sin embargo, ambos equipos se enfrentarán este domingo a las 18:30 en la Bombonera por los cuartos de final, lo que significa que solo uno podrá seguir en competencia mientras que el otro quedará eliminado. Con esa llave, las opciones matemáticas de River se han reducido al mínimo.

De esta manera, el Millonario pasa a depender exclusivamente de que el ganador del cruce entre el Bicho y el Xeneize continúe avanzando y finalmente se quede con el título. De lo contrario, River tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana 2026, certamen que no juega desde 2015, cuando llegó hasta las semifinales y fue eliminado por Huracán.

Publicidad

El triunfo de Tigre, además de su impacto deportivo y anímico en el Clausura, reconfiguró el panorama continental del fútbol argentino. River quedó en una posición incómoda, dependiendo de su histórico rival o de Argentinos para sostener sus aspiraciones internacionales. El desenlace del torneo definirá si el Millonario mantiene su lugar en la élite continental o si deberá afrontar un año fuera de la Libertadores.